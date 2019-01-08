Гороскоп на сегодня, 8 января 2019 года, предусматривает день полный вдохновения. Сутки очень благоприятны для любых начинаний. Читайте гороскоп на 8 января 2019 года для всех знаков зодиака далее в материале.

Звезды будут улыбаться тем, кто будет улыбаться другим. Поэтому не стоит опускать голову к земле и тосковать, а то и сетовать. Беритесь улучшать ситуацию, начиная со своего внутреннего мира. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 8 января для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 8 декабря 2019 для Овнов

Найдите немного времени на ваших самых близких людей. Особенно это касается тех, кто имеет детей. Расспросите их об их чувствах и поговорите о мечтах. При этом сдержите себя от оценок услышанного.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 8 декабря 2019 для Тельцов

Не забывайте следовать своей мечте, ведь в противном случае так никогда и не выплывете из болотистой воды. Поверьте в собственные силы и найдите в себе неудержимый источник энергии. Сегодня вам это будет по силам.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 8 декабря 2019 для Близнецов

Будьте осмотрительными на дороге, ведь есть высокие шансы попасть в передрягу. Впрочем паниковать не стоит, как и перебегать дорогу на "красный".

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 8 декабря 2019 для Раков

Вам стоит быть открытым к неожиданностям. Есть большая вероятность, что случится событие, которое станет судьбоносным и сможет изменить вашу жизнь навсегда.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 8 декабря 2019 для Львов

Больше проводите времени с вашим партнером и поговорите откровенно о вашем будущем. Вам необходимо быть уверенными, что вы оба движетесь в одном направлении. Также будьте внимательны к собственным словам, ведь ваши резкие высказывания могут обидеть вашего любимого человека.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 8 декабря 2019 для Дев

Вероятно, вас ожидает существенное денежное поступление. Но сразу бежать за покупками не стоит – есть риск приобрести некачественный товар. Так что отложите походы по магазинам на конец недели и выходные.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 8 декабря 2019 для Весов

Постарайтесь сделать свой дом более комфортным и уютным, сейчас это вам вполне под силу. К тому же, если вы будете работать вместе с семьей или любимым человеком, ведь это поможет вам укрепить ваши отношения.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 8 декабря 2019 для Скорпионов

Лучше всего, если вы сегодня будете давать себе достаточно времени на решение конкретных вопросов, а также советоваться с близкими. Иногда лучше переждать, чем потом жалеть.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 8 декабря 2019 для Стрельцов

С вами в этот день произойдет много непредвиденных и незапланированных событий. Чем больше времени вы будете проводить в кругу друзей и подруг, тем больше будет неожиданностей.

Козерог (22 декабря – 20 декабря)

Гороскоп на 8 декабря 2019 для Козерогов

Попробуйте делиться новостями из своей личной жизни только с близкими и с теми, кому вы действительно доверяете.

Будьте внимательны к количеству алкоголя, ведь это может негативно отразиться на общении с вашими близкими.

Водолей (21 декабря – 20 февраля)

Гороскоп на 8 декабря 2019 для Водолеев

В личной жизни вам нужно больше прислушиваться к своему партнеру. У вас накопилось много проблем, которые вы упорно игнорируете. Откровенный разговор может сделать ваши отношения крепче и надежнее, однако говорите только о собственных эмоциях и не "нападайте".

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 8 декабря 2019 для Рыб

Позаботьтесь о своем здоровье и не пренебрегайте подсказками, которые дает вам ваше тело. Прежде всего поймите, не страдаете ли вы из-за постоянного стресса.