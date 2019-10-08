Гороскоп на сегодня, 8 октября 2019 года, предусматривает день в который хорошо будут идти дела с финансами. Сегодня не стоит жертвовать хорошим самочувствием. Читайте гороскоп на 8 октября 2019 года для всех знаков зодиака дальше в материале.

При принятии решений взвешивайте различные аргументы и не пренебрегайте интуицией. В романтических делах сегодня будет везти не всем. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 8 октября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 8 октября 2019 для Овнов

День будет удачным для принятия сложных решений. Советоваться желательно с профессионалами, но решение принимать стоит все же самостоятельно.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 8 октября 2019 для Тельцов

Будьте осторожны на дороге и при исполнении не самых безопасных работ. Не помешает осторожность и в общении, старайтесь говорить только о собственных чувствах и не обвинять других. В противном случае может разгореться спор, на который потратите слишком много сил.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 8 октября 2019 для Близнецов

Близнецам стоит быть осмотрительными со словами. Опрометчиво сказанная острая фраза может спровоцировать конфликт, решать который у вас не будет желания. Поэтому лучше дважды думайте перед тем, как сказать лишнее.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 8 октября 2019 для Раков

Начало недели благоприятно для дел по дому – уборка или мелкий ремонт. Привлеките к этим делам и вашего любимого человека. Кроме того, что наведете порядок в доме и избавитесь от лишних вещей, вы еще и сможете укрепить собственные отношения и повысить уровень доверия друг к другу.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 8 октября 2019 для Львов

Львам сегодня следует достаточно времени отвести для заботы о своем здоровье. Подумайте, не стоит ли пересмотреть вам режим дня, питания и привычки. Звезды будут способствовать изменениям.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 8 октября 2019 для Дев

Высокие шансы на конфликтные ситуации с семьей. Возникнуть они могут на фоне разговоров о финансах и при распределении обязанностей. Старайтесь не "закипать" и со временем все удастся уладить.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 8 октября 2019 для Весов

Весам сегодня изрядно может понадобиться сила воли и целеустремленности. Впрочем найти их будет задачей не из простых. Желательно особо не лениться, ваши даже самые маленькие недоработки в этот день могут быть пойманными.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 8 октября 2019 для Скорпионов

Ваше умение взвешивать все за и против при каждом решении сегодня пригодится. Вероятно, вы сможете удачно применить его на работе, что в дальнейшем положительно повлияет на улучшение вашего материального положения. Время благоприятное для взвешенных действий и неторопливых решений.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 8 октября 2019 для Стрельцов

Стабильность – главное слово для Стрелецов в этот день. Вероятнее всего, что все будет идти так, как вы планировали, и на ваш комфорт и планы никто не будет посягать.

Со стороны будет казаться, что этот день вы проведете скучно, но в действительности нотки консерватизма вам нравятся. Возможны неожиданные выходки близких, однако ваш внутренний покой эти ситуации не покачнут.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 8 октября 2019 для Козерогов

Очень вероятно, что вас в этот день ждет много соблазнов. Вероятно, вам захочется съесть двойную порцию торта или выпить лишний бокал вина. Будьте осторожны, подвергаясь таким "маленьким страстям".

Также сегодня вы можете легко потерять контроль и попасть в ситуацию, на улаживание которой понадобится слишком много усилий.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 8 октября 2019 для Водолеев

Сегодня для Водолеев день будет благоприятным для смены имиджа – можно посетить парикмахера, разобрать вещи в гардеробе.

Важных дел астрологи начинать не рекомендуют. Заработанные представители знака могут дать себе поблажку и работать не на все 200%.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 8 октября 2019 для Рыб

Есть высокие шансы начать волноваться из-за своего партнера. Критическим представителям знака может показаться, что этот человек препятствует вашему личностному росту и развитию. Вероятно, вы захотите требовать гораздо больше свободы, чем раньше.

Постарайтесь не принимать импульсивных решений. Возьмите себе на вооружение строгость и осторожность в выборе – такое вооружение спасет от неприятностей.