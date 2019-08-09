Гороскоп на сегодня, 9 августа 2019 года, предусматривает удачный день для Тельцов. В общем же сутки покажутся благоприятными для посещения людных мест. Читайте гороскоп на 9 августа 2019 года для всех знаков зодиака дальше в материале.

В этот день желательно найти время на друзей и развлечения. Осторожным с алкоголем следует быть тем, кто имел тяжелую неделю. Противоречивое время для крупных покупок, однако не для всех. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 9 августа для всех знаков зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 9 августа 2019 для Овнов

Овнам может выпасть возможность встретиться с товарищем, которого давно не видели. Не бойтесь сами стать инициатором такой встречи.

Больше времени стоит уделить и родным. Позвоните тем, с кем давно не разговаривали. Вероятно, что они имеют для вас хорошую весть.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на 9 августа 2019 для Тельцов

Постарайтесь не воспринимать близко к сердцу сказанное другими людьми. Впрочем, к дружеским советам иногда стоит и прислушаться.

Главное – отбросьте зависть на второй план. Помните, что действительно будете ценить только те достижения, которые сделали по собственному желанию, а не наперекор кому-то.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на 9 августа 2019 для Близнецов

Если ваши добронравие и сдержанность сыграют с вами злую шутку – не переживайте сильно. Все скоро станет на свои места. Главное, что вы в этой ситуации останетесь с чистой совестью.

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на 9 августа 2019 для Раков

К концу недели вам нужно завершить все начинания, которые накопились за последнее время – в рабочих вопросах и в отношениях. Также время максимально благоприятно для изменений во внешности – если вы мечтали о новой прическе или новом стиле одежды – смело воплощайте задуманное в реальность.

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на 9 августа 2019 для Львов

Ваша решительность также вам сыграет на руку и в личных, и в любовных вопросах. Одинокие Львы имеют все шансы встретить надежного партнера, однако для этого вам нужно приложить усилия и взять инициативу в свои руки.

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Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на 9 августа 2019 для Дев

Девам сегодня улыбнется фортуна на любовном фронте. И не важно, есть ли у вас пара или нет. Милый разговор поднимет вам настроение на долгое время, поэтому не стесняйтесь и выходите на контакт.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на 9 августа 2019 для Весов

Вторая половина дня обещает укрепление творческого потенциала, усиление оптимизма и улучшение физической формы. Сейчас можно заниматься спортом, посещать фитнес-центры, а также развлекательные мероприятия.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на 9 августа 2019 для Скорпионов

Сегодня есть все шансы с пользой пойти на шопинг, ведь именно в этот день приобретете все необходимое. Финансовое положение стабильное, возможны непредвиденные расходы на лечение или желаемые покупки.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на 9 августа 2019 для Стрельцов

Можете быть спокойны – этот день будет очень удачным, поэтому больше уделите времени именно планированию. Постарайтесь избежать дискуссий и разговоров на плохие темы, ведь вас будет очень легко разозлить.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на 9 августа 2019 для Козерогов

Козероги сегодня будут в центре внимания. Это позволит решить наболевшие вопросы и получить ответы на вопросы, которые давно вас беспокоили. Будьте смелыми, искренними и откровенными. Именно эти качества смогут стать вашим настоящим козырем.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на 9 августа 2019 для Водолеев

Сегодня Водолеям улыбнется фортуна. Вы можете сразу и не заметить подарок от судьбы, но со временем все станет видимым. Прихорошитесь сегодня улыбкой. Она будет вашим главным оружием.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на 9 августа 2019 для Рыб

Оставьте стресс в прошлом. Если это будет получаться трудно, попробуйте проанализировать, что вас беспокоит и какие еще эмоции вызывает. Глубинное понимание поможет легче воспринимать проблемы, которые вас беспокоят.