Гороскоп на 9 декабря для всех знаков зодиака предполагает легкий день для многих знаков зодиака. Можно начинать строить планы на праздничные дни. Не стоит пренебрегать вопросами здоровья. Читайте гороскоп на 9 декабря для всех знаков зодиака дальше в материале.

День будет богатым на сюрпризы со стороны Раков, Овнов и Скорпионов. От представителей этих знаков стоит ждать особых поступков, которые могут изменить привычный ход событий. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 9 декабря для всех знаков зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 9 декабря 2018 для Овна

Сделайте что-то необычное и попробуйте вырваться из рутины. Можете смело решаться на что-то новое и попробовать поэкспериментировать. День хорош для любых изменений, при этом сегодня не обязательно выходить из дома – главное не просиживать все время на диване.

Сегодня возможны незначительные потери, которые в будущем принесут пользу.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 9 декабря 2018 для Тельца

Тельцы будут чувствительными к красоте окружающей среды. Стоит идти на прогулку или на выставку. Искусство и причудливые предметы сильно вас впечатлят.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 9 декабря 2018 для Близнецов

Сегодня Близнецам гарантирован успех у лиц противоположного пола. Вам присуща сильная харизма. Смело отправляйтесь на встречу приключениям!

А вот за рискованные дела с финансами и деловыми партнерами браться не стоит.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 9 декабря 2018 для Рака

Постарайтесь избегать конфликтных ситуаций и не раздувать их. Не позволяйте нарастать напряжении в семье. Если у вас возникают недоразумения – старайтесь решать их сразу. Главное сохраняйте спокойствие и не паникуйте, ведь так только выбьете себя и других с пути.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 9 декабря 2018 для Льва

Сегодня привести Львов в действие может созерцание несправедливости. Корыстные и нечистые действия, которые повлияют на представителей знака, могут быть совершены как в отношении их, так и в отношении постронних.

Легко Львам сегодня будут получаться обсуждения политики и новых идей, на что вы, вероятно, потратите немало времени. Поддержку сегодня прежде всего следует искать среди Весов.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 9 декабря 2018 для Девы

Сегодня Девам свойственно будет углубляться в мысли о своем материальном положении. Вероятно, вы захотите найти способ заработать больше денег на веселье и удовольствие? Во второй половине дня к вам может прийти интересная идея, однако не впадайте в крайности!

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 9 декабря 2018 для Весов

Весам сегодня захочется отправиться в путь. И если на далекое путешествие не будет ни времени, ни денег, то как минимум поход к родственникам или соседям вы таки устроите.

Постарайтесь не слишком вмешиваться в жизнь других и будьте сдержанными касательно сплетен.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 9 декабря 2018 для Скорпиона

Вечером, вместо того, чтобы сидеть в кресле, стоит прогуляться. Легко будут протекать разговоры у Скорпионов в этот день с представителями знака Рыб.

В амурных делах будет царить полный штиль. На тех, у кого есть пара, ждут гармоничные отношения с любимым человеком.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 9 декабря 2018 для Стрельца

Сегодня Стрельцам можно смело полагаться на интуицию – она подскажет правильные пути. Впрочем полагаться на нее стоит только при стопроцентной уверенности, если ее нет – отложите дело до лучших времен.

Тем, у кого есть пара, стоит постараться найти время для любимого человека. Желательно сделать вместе что-нибудь полезное – или для себя, или для общества.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 9 декабря 2018 для Козерога

Козероги сегодня могут ни с того, ни с сего почувствовать на себе давление – вероятно, вам не будут нравится рамки, которые поставит руководство или близкие люди. Не переживайте! Чтобы достичь желаемого результата, часто необходимо действовать в строго установленных рамках и инструкциях, да еще и с дополнительными обязанностями.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 9 декабря 2018 для Водолея

Если на вас набросилась хандра, постарайтесь акцентировать внимание на положительных моментах и помните, что вы имеете право влиять на любую ситуацию и можете изменить все, что вам не нравится.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 9 декабря 2018 для Рыб

У Рыб воскресенье имеет все шансы показаться очень замечательным днем. Сегодня представители знака получат возможность избавиться от старых и пагубных привычек и задач, которые не приносят прибыли – ни моральной, ни финансовой. Сегодня вам будет проще, чем всегда отбросить все ненужное.