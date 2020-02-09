Гороскоп на сегодня, 9 февраля 2020 года, предусматривает сутки, благоприятные для размышлений. В этот день следует делиться своими переживаниями с другими, а не держать их в себе. Читайте гороскоп на 9 февраля 2020 для всех знаков зодиака далее в материале.

Воскресенье обещает быть довольно спокойным днем – без больших сюрпризов, удивительных событий. Все будет происходить по предварительному плану и согласно прогнозам. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 9 февраля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 9 февраля 2020 для Овнов

Сегодня вам придется проявить решимость, если в ваших планах будет достижение цели и успешный выход из непростой ситуации. Труднее всего вам будет сотрудничать с лицами, которые упорно будут отстаивать свою позицию.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 9 февраля 2020 для Тельцов

Люди, которых вы воспринимаете как сильных и уверенных в себе, на самом деле могут быть более хрупкими и чувствительными, чем вы можете подумать. Будьте честны при любых обстоятельствах. Игра с чувствами других не приведет к ничему хорошему.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 9 февраля 2020 для Близнецов

Тех, кто давно ищет перемен и возможности убежать от повседневной жизни, ждет длительная поездка. Смена окружения будет полезной. Однако следует спланировать свой отдых заранее.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 9 февраля 2020 для Раков

Это ваш счастливый день. Интуиция подскажет вам лучшие решения. Впрочем, не позволяйте лени других добавлять вам обязанности – взрослые не должны отвечать за поступки друг друга.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 9 февраля 2020 для Львов

Ближайшие друзья, легкие на подъем, будут хорошими советниками в эти сутки. Они также станут идеальными спутниками в небольшом веселье в этот день.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 9 февраля 2020 для Дев

Помните, что именно ошибки формируют наш характер. Сосредоточьтесь на последствиях своих действий и сделайте выводы. Они помогут легче преодолевать невзгоды в будущем.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 9 февраля 2020 для Весов

Вы будете вынуждены проявлять ваши сильные стороны характера. Добавьте к своим действиям еще сосредоточенности и решимости – и вы справитесь с вызовами.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 9 февраля 2020 для Скорпионов

Сегодня стоит помнить, что нет смысла слишком долго плакать над потерянным. Вы не можете вернуть время назад, а постоянная тоска будет только ухудшать ситуацию. Возьмите жизнь в свои руки и не бойтесь ответственности за собственные действия. Не стесняйтесь обращаться к специалисту.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 9 февраля 2020 для Стрельцов

Хороший день для учебы, расширения кругозора, личностного развития. Если у вас есть любого рода экзамены, к которым надо подготовиться, сегодня время браться за учебу. Удастся усвоить большую дозу новых знаний.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 9 февраля 2020 для Козерогов

Козерогам сегодня легко будет удаваться быть самим собой. Насладитесь этим временем. Не стоит удивляться в эти сутки углубленным размышлениям, детальному анализу проблем, взвешиванию всех плюсов и минусов и дилеммам с принятием решений.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 9 февраля 2020 для Водолеев

Вы можете с уверенностью ждать какую-то важную информацию. Будьте терпеливы и четко следуйте запланированному на сегодня.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 9 февраля 2020 для Рыб

Сегодня может решиться какая-то затяжная проблема. Вероятно вы получите известие или обратную связь, которую давно ждали. Новая информация пригодится вам.