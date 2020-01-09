Гороскоп на сегодня, 9 января 2020 года, предусматривает благоприятный день для изменений. Романтические и финансовые дела сегодня не будут встречать чрезмерных препятствий. Читайте гороскоп на 9 января 2020 года для всех знаков зодиака далее в материале.

Изменив одну частичку своей жизни сегодня, вы запустите чудодейственный процесс. Не бойтесь собственных ошибок – вы сможете их использовать в свою пользу. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 9 января для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 9 января 2020 для Овнов

Сутки принесут новые задачи и интересные предложения по профессиональному развитию. С одной стороны, вы будете рады перейти на более высокий уровень, а с другой – почувствуете, что еще не готовы к принятию вызова.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 9 января 2020 для Тельцов

День будет иметь блокирующее действие на вас. Вы будете чувствовать себя обязанными делать что-то, в чем вы некомпетентны. Возможно сильное ощущение дискомфорта.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 9 января 2020 для Близнецов

Сегодня вы найдете важный ключ для понимания подсознательного. Вам будет казаться, что вы понимаете каждого человека, который встречается вам на пути. Если в ваши планы входило порадовать других, то сегодня идеальное время это воплотить в жизнь.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 9 января 2020 для Раков

Сегодня вам будет легко прощать все несовершенства и недостатки. Люди будут чувствовать связь с вами, поэтому вы можете заметите усиленный интерес к своей персоне. Те, кто, казалось, не могут быть вашими друзьями, вдруг найдут общий знаменатель с вами.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 9 января 2020 для Львов

Хорошо подготовьтесь к вызовам, стоящим перед вами. И хоть всегда можно найти себе оправдание, звезды советуют сегодня больше не лениться!

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 9 января 2020 для Дев

Обратите внимание сегодня на музыку – она будет благоприятно влиять сегодня на ваши нервы. Слушайте то, что вам нравится.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 9 января 2020 для Весов

Звезды предостерегают представителей знака от чрезмерного интереса к жизни других людей. Если жить чужой жизнью, то своей не будет. Лучше позаботьтесь о собственном уюте.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 9 января 2020 для Скорпионов

Не смотрите на свои поступки сквозь призму чужого опыта. Вы чувствуете страх действовать самостоятельно и боитесь оценки важных для вас людей. Однако такой подход для вас ничего хорошего не принесет, поскольку он мешает вам достичь цели.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 9 января 2020 для Стрельцов

Сегодня вероятен конфликт с человеком, с которым вы обычно имели хороший контакт. Есть шансы, что вы недавно заметили существенные изменения в его поведении и не удержитесь, чтобы попенять за них. Постарайтесь контролировать свои эмоции, потому что вы не сможете забрать ваши слова обратно.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 9 января 2020 для Козерогов

Постарайтесь использовать яркую энергию суток для повседневных дел. Вам удастся уладить много вопросов и дел.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 9 января 2020 для Водолеев

Не притворяйтесь кем-то другим, чтобы понравиться третьим лицам. Вам пора поверить в себя. Помните, что вам не нужно быть идеальными на каждом шагу. Ваш врожденный перфекционизм может быть полезным, но небольшие ошибки отвлекают вас от главного.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 9 января 2020 для Рыб

Будьте открыты к новым знакомствам и не закрывайте себя от окружающих. Вскоре вы встретите того, кто добавит красок в вашу жизнь.