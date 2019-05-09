Гороскоп на сегодня, 9 мая 2019 года, предусматривает день, удачный для разговоров, встреч. Впрочем, он может показаться напряженным для тех, кто не любит суеты. Читайте гороскоп на 9 мая 2019 года для всех знаков зодиака далее в материале.

День обещает показаться увлекательным. Великие начинания будут удаваться легко, как и малые дела. Тем, кто задумал романтические свидания, стоит с легкостью подходить к делу и излишне не волноваться. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 9 мая для всех знаков зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 9 мая 2019 для Овнов

Перед вами появятся новые возможности – не бойтесь за них браться и двигать свою жизнь вверх! Мудрость и выдержка будут сопровождать вас сегодня, а поэтому сложные дела и задачи будут даваться легко.

Телец (21 апреля – 20 мая)​

Гороскоп на 9 мая 2019 для Тельцов

Облегченно сможете выдохнуть после неприятного и серьезного разговора, который уже давно назревал. Не забудьте в этот день и о развлечениях и амурных делах – вы этого заслужили!

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 9 мая 2019 для Близнецов

Смело беритесь за реализацию задуманного на сегодня – удача на вашей стороне. Конечно, не забывайте о легкой осторожности, внимательности и не слишком серьезном отношении ко всему.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 9 мая 2019 для Раков

В этот день жизнь может затянуть Раков в мощный водоворот – много дел, планов, встреч. Включайте самые высокие мощности и принимайтесь за работу. Если не будет лениться, вложенные усилия вернутся сторицей и уже вскоре вы будете наслаждаться прекрасным результатом.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 9 мая 2019 для Львов

Сегодня вам может быть трудно настроиться на работу. Однако поработать все же стоит, потому что сейчас плохое время для лени.

Будьте осторожными с деньгами, особенно когда отправляетесь на шопинг. Вероятные необдуманные траты могут вас огорчить.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 9 мая 2019 для Дев

У Дев наступило благоприятное время для заключения договоров и союзов. Также удачно будет протекать общение.

Благодаря новой кооперации вы сможете решить немалое количество застоявшихся вопросов. Сейчас вам стоит питать искреннее чувство коллективизма и верить в общее дело, иначе успех убежит.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 9 мая 2019 для Весов

Сейчас благоприятное время покупок мелких вещей длительного пользования. Подходите к покупкам с умом, чтобы через несколько недель не бежать в ремонт или магазин. Помните, что лучше иметь меньше, но более качественное.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 9 мая 2019 для Скорпионов

Легко сегодня будут идти обсуждения политики и новых идей, на что, вероятно, потратить придется немало времени. Поддержку сегодня прежде всего стоит искать среди родных.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 9 мая 2019 для Стрельцов

Стрельцам вечером стоит максимально отключиться от ежедневных обязанностей. Отдайте предпочтение разговорам, книжкам, прогулкам. Особенно это касается наиболее загруженных делами представителей знака.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 9 мая 2019 для Козерогов

Козероги не позволят другим в этот день посягать на свои призы и прибыли. Главное не встряхивайте в слишком громкую словесную перепалку!

День будет удачным для принятия непростых решений. Советоваться можно с Овнами и Тельцами, но лишь если видите, что их слова подкреплены действиями.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 9 мая 2019 для Водолеев

Водолеям придется больше времени посвятить семье или друзьям. Вероятно, что придется задействовать все известные вам чувства, чтобы действительно стать хорошим помощником в не самую легкую минуту.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 9 мая 2019 для Рыб

Сегодня Рыбы будут счастливыми, энергичными и очень интересными. Вы просто будете гореть желанием приобщиться к каждой встречи и делу! Ничего не будет проходить без Рыб в этот день. Из-за такой гиперактивности представители знака получат возможность познакомиться с новыми друзьями и получить интересную информацию.