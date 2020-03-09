Гороскоп на сегодня, 9 марта 2020 года, предусматривает противоречивый день, на который не стоит возлагать слишком много надежд. Благоприятно будет найти время позаботиться о себе. Читайте гороскоп на 9 марта 2020 для всех знаков зодиака дальше в материале.

Ближайшие друзья, которые легки на подъем, будут хорошими советниками в эту пору. Они также станут идеальными спутниками в небольших радостях этого дня. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 9 марта для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 9 марта 2020 для Овнов

Люди, которых вы воспринимаете как сильных и уверенных в себе, на самом деле могут быть более хрупкими и чувствительными, чем вы можете подумать. Будьте честными при любых обстоятельствах. Игра с чувствами других не приведет к ничему хорошему.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 9 марта 2020 для Тельцов

Утром возможен спад энергии, что приведет к осложнениям при выполнении даже самых простых обязанностей. Это не подходящее время для принятия ключевых решений.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 9 марта 2020 для Близнецов

Слишком высокий темп жизни может привести к усталости и ослаблению. Вероятно, ваш организм будет пытаться защитить себя от чрезмерной нагрузки. Попробуйте сбалансировать свою энергию.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 9 марта 2020 для Раков

Пора начать идти собственным путем. Будьте напористыми и не бойтесь отстаивать свои идеи. Если сейчас ничего не изменить, вы вскоре пожалеете, что придерживались чужих указаний.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 9 марта 2020 для Львов

День начнется очень лениво. Мобилизация для выполнения повседневных задач станет для вас нелегким делом. Впрочем, не волнуйтесь по поводу такого положения вещей. Это знать дается стресс, который вам пришлось пережить не так уж и давно.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 9 марта 2020 для Дев

Это ваш счастливый день. Интуиция подскажет вам сегодня лучшие решения. Впрочем, не позволяйте лени других добавлять вам обязанностей – взрослые не должны отвечать за поступки друг друга.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 9 марта 2020 для Весов

Вы любите громко говорить, преданно отстаивать свои аргументы и убеждать других, но сегодня Весам следует отказаться от такого развития событий. Ваши риторические способности временно не будут приносить желаемого результата.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 9 марта 2020 для Скорпионов

Сутки напомнят Скорпионам, которым захочется острых ощущений, что опасные игры обычно возвращаются сложными задачами для игрока. А счастье начинающего длится недолго. Будьте осторожны.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 9 марта 2020 для Стрельцов

Сегодняшние сутки могут стать для вас началом и шансом для потепления в профессиональной сфере. Вы можете найти новые варианты развития своего ближайшего будущего.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 9 марта 2020 для Козерогов

Если вы давно задумывали воплощение непростого дела – сегодня время взяться за дело. Благодаря поддержке других людей вы наконец почувствуете, что можете это сделать.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 9 марта 2020 для Водолеев

Вы никого не оставите без внимания сегодня. Вокруг вас будет постоянное движение. Вы хотите вступать в разговоры, которые обогатят вас новыми знаниями. Есть высокие шансы получить максимум от дня.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 9 марта 2020 для Рыб

Энергия дня будет склонять многих к приятной, хотя и скоротечной, романтике. Не медлите урвать свой кусок такого хода событий – удовольствие гарантировано.