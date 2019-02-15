Горжусь моим президентом: Сергей Полунин шокирует скандальными заявлениями о Путине

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Сергей Полунин
Сергей Полунин / facebook.com/pg/sergeipolunin.dancer/

Украинский танцовщик Сергей Полунин, который отличился скандальными заявлениями о России, продолжает в социальных сетях восхвалять главу Кремля Владимира Путина.

Что интересно, основная страница Сергея Полунина, на которой он начал признаваться в любви к Путину и демонстрировать татуировки с президентом России на груди, уже удалена. Впоследствии танцовщик создал второй официальный блог в социальной сети Instagram, где начал писать еще более провокационные публикации.

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Полунин неоднократно выражал свою симпатию России и ее президенту. В одном из последних постов он заявил, что все, кто говорит плохое о главе Кремля, должны быть наказаны.

Все, кто будут говорить плохо о России и российском президенте, должны и будут наказаны без вопросов. Время платить за свою карму. Я сделаю все возможное, чтобы это произошло. Ложь и зло будут раздавлены,
– написал Полунин.


Публикация Сергея Полунина / скриншоты / Instagram / @poluninink

Кроме того, танцовщик называет Владимира Путина "лидером всего мира" и публикует его снимки с подписью "Горжусь своим президентом".


Публикация Сергея Полунина / скриншоты / Instagram / @poluninink

Кто такой Сергей Полунин?
Сергей, который родом из города Херсон, уже в 17 лет пошел в большой балет. Тогда его приняли в труппу лондонского Королевского балета, а через два года выбрали самым молодым премьером в истории. В 22 Сергей "убежал" из Королевского балета и отправился искать счастья и самореализации в России. Впоследствии о нем узнали во всем мире.

В сентябре прошлого года Сергей Полунин попал в список лучших мужчин 2017 по версии британского журнала GQ. После этого его часто стали приглашать к участию в американских фильмах и в модные фотосессии. Сейчас Сергей Полунин проживает за границей, а в Москве получил российское гражданство.

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Теги: LifeStyle Владимир Путин Скандал Сергей Полунин
Источник: LifeStyle 24
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