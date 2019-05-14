Горжусь своей страной, – Джамала вспомнила победу на Евровидении-2016

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Джамала победила на Евровидении-2016
Джамала победила на Евровидении-2016 / Instagram / @jamalajaaa

Сегодня, 14 мая, у жителей многих стран перехватывает дыхание, ведь в Израиле состоится первый полуфинал Евровидения-2019. Не отметить масштабный песенный конкурс не могла украинская певица Джамала, которая одержала победу на Международном этапе в 2016 году.

Первый полуфинал Евровидения-2019, который состоится сегодня, 14 мая, навеял бурю воспоминаний об участии в песенном конкурсе у украинской певицы Джамалы. Исполнительница смогла завоевать победу для Украины в 2016 году. Приятные воспоминания о своем триумфе Джамала опубликовала на своей странице в Instagram.

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Сегодня ночью мы победили! Три года назад... И это была невероятная, чистая, трогательная победа. Абсолютно украинская! Я могу гордиться, что это была абсолютная победа Украины. От кончиков волос ... Это были абсолютно уникальные дни,
– прокомментировала певица фотографию, на которой стоит на сцене со статуэткой победителя Евровидения-2016.

Ниже Джамала отметила каждого члена своей команды, а также родственников и друзей, которые ее поддерживали в Швеции. И не забыла упомянуть о фанатах, которые отсылали за нее сообщения.

И самое главное – мои фаны, все, кто голосовал за меня и поддерживал. Это было настолько искренне, вы даже представить не можете. Это все была командная работа! Безумное количество людей выполняло свою важную, совершенно незаметную для широкой общественности работу. Поэтому я снова скажу, что это была победа Украины! Горжусь всеми вами! Горжусь своей страной! Продолжаю ее любить,
– заявила Джамала.

А после этого добавила, что верит в то, что все испытания, которые даются украинцам, нужны для того, чтобы стать еще сильнее и сплоченнее. И призвала своих поклонников всегда поддерживать друг друга.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

 

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Теги: LifeStyle Евровидение Евровидение 2019 Джамала
Источник: LifeStyle 24
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