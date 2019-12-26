Госкино снимет фильм о первом космотавте Украины Леониде Каденюке

На днях Госкино заключило договор с организацией "Общая победа продакшн", в котором они договорились о совместном производстве фильма "Миссия – космос". В центре сюжета картины появится известный украинский летчик и космонавт – Леонид Каденюк.

О том, что производство фильма "Миссия – космос" находится на стадии разработки, сообщает пресс-служба Госкино.

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Режиссером фильма станет Сергей Шахворостов, а в кресло сценариста и продюсера сядет Валерия Иваненко. В общем государственное финансирование фильма составит 3,3 миллиона гривен. Эта сумма составляет 80% от общей стоимости производства фильма "Миссия – космос".

Документальный фильм "Миссия – космос" – это рассказ не только о воплощении мечты Леонида Каденюка, которая зародилась у него еще в его раннем детстве, это рассказ и об учебе и работе, которые привели его от порога скромного дома в небольшом украинском селе к ступеням космического корабля,

– отмечают представители пресс-службы.

Также известно, что премьера ленты запланирована на 2021 год.



Леонид Каденюк / Википедия

Что известно о Леониде Каденюке?Украинский летчик-испытатель 1-го класса родился 28 января 1951 года.

С 1977 года назывался летчиком-испытателем, а в 1995 году был отобран в группу космонавтов Национального космического агентства Украины. С 19 ноября по 5 декабря 1997 года длился его полет в космос, организованный в рамках совместной украинско-американской научной космической миссии STS-87 Space Shuttle Columbia. Леонид Каденюк – первый и пока единственный космонавт Украины, который совершил полет в космос, летчик-испытатель, генерал-майор ВВС Украины, Герой Украины.

Умер Леонид Каденюк 31 января 2018 года в Киеве от сердечного приступа после утренней пробежки в парке.