Госкино Украины запретило показы фильма с участием Зеленского: известна причина

Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило показывать на территории Украины пять лент. В список попали две российских картины, а также одна украинско-российская комедия с участием действующего президента Украины Владимира Зеленского.

О том, что под запретом публичных показов оказался фильм с участием Зеленского "8 первых свиданий", сообщается на сайте Госкино.

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В категории "неразрешенных" для демонстрации и распространения, для публичного, коммерческого, а также домашнего видео на территории Украины комедия оказалась из-за того, что в актерский состав входит российская актриса Екатерина Варнава.



Екатерина Варнава и Владимир Зеленский в фильме "8 первых свиданий" / Фото из открытых источников

В общем список запрещенных лент состоит из пяти фильмов. Три из них было решено запретить на основании закона "О кинематографии", а также после обращения СБУ по закону Министерства культуры "О дополнении перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности". Добавим, что в последний внесено имя Екатерины Варнавы.

Дополнили список американский триллер "Мачете" и французский фантастический фильм "Сорванцы из Тимпельбаха". Первый запретили из-за съемок в ленте актера Стивена Сигала.

Чем оскандалился Стивен Сигал? Стивен Сигал известен своими пророссийскими взглядами. Американский актер поддерживает политику Владимира Путина в отношении Грузии и Украины (в частности, аннексию Крыма), а также считает, что американские СМИ предвзяты в отношении России.

В ноябре 2016 года Стивен Сигал получил российское гражданство, приказ о предоставлении которого подписал Путин.

В апреле 2017 года Стивену Сигалу запретили въезжать на территорию Украины в течение 5 лет.

А фильм "Сорванцы из Тимпельбаха" запретили из-за участия в съемках актера Жерара Депардье.

Напомним, что в 2012 году французский актер переехал в Бельгию, заявив, что отказывается от французского паспорта, которым никогда не пользовался. Он получил бельгийское гражданство. А в январе 2013 года Путин подписал указ о принятии Жераром Депардье гражданства Российской Федерации. 25 февраля того же года французский актер, у которого к тому времени уже было два гражданства, стал почетным гражданином Чеченской республики. Действующий на то время глава Чечни Рамзан Кадыров вручил Жерару Депардье документы на пятикомнатную квартиру. В августе 2014 года артист заявил, что, по его мнению, Украина является частью России.

Также в список запрещенных лент попали две российские картины "Я так не думаю" и "Стрела".