Госпитализация Дианы Арбениной: певица выписалась из больницы, не узнав диагноза

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Госпитализация Дианы Арбениной: после сердечного приступа звезда покинула госпиталь
Госпитализация Дианы Арбениной: после сердечного приступа звезда покинула госпиталь / iz.ru

Популярная российская певица Диана Арбенина, которая является солисткой группы "Ночные снайперы", покинула госпиталь во Франции. Пока артистка находится в гостиничном номере.

По информации РИА Новости, звезда не получила результатов обследования. Врачи, которые наблюдали за состоянием здоровья Дианы Арбениной, предлагали певице остаться до выяснения причины сердечного приступа, однако она отказалась. Боль в груди артистка до сих пор чувствует, но ее жизни ничего не угрожает.

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"Диана выписалась из больницы под свою ответственность. Ей диагноз не поставили, боль до конца не сняли, но она в принципе такой человек, который не любит лечиться, поэтому решила выписаться. Она сейчас в номере. Никакой опасности для жизни нет", – рассказала PR-директор артистки Мария Кохель.

Известно, что полное медицинское обследование солистка группы "Ночные снайперы" планирует пройти в Москве. Сейчас французские медики выписали ей курс лечения, чтобы стабилизировать состояние здоровья.

Что известно о госпитализации Дианы Арбениной

17 января вокалистка группы "Ночные снайперы" внезапно попала в больницу во Франции. Диане Арбениной стало плохо во время горнолыжного отдыха. С утра она жаловалась на боль в груди, а уже вечером оказалась в местном госпитале.

Медики констатировали, что у артистки случился сердечный приступ. Представители Дианы Арбениной утверждают, что он длился в течение 16 часов. Из госпиталя российская певица записала видеообращение, в котором поблагодарила поклонников за поддержку и рассказала о самочувствии.

Друзья, все, кто писал мне все эти дни, кто переживал за меня и заботился, спасибо. Я тронута. Мне уже лучше, я могу шевелить руками, ногами. Не забывайте, что жизнь музыкантов состоит из перелетов, переездов, смены часовых поясов. Не справился немного организм,
– рассказала Диана Арбенина.

Несмотря на ухудшение состояния здоровья солистка группы "Ночные снайперы" не намерена отменять юбилейный тур. Диана Арбенина заверила, что все запланированные выступления состоятся.

Диана Арбенина и Украина
В 2012 – 2013 годах Диана Арбенина принимала участие в украинском развлекательном проекте. Артистка была звездным тренером на шоу "Голос страны". В июле 2014 года Диана Арбенина с группой "Ночные снайперы" выступила в Киеве. Со сцены артистка извинилась перед украинцами за своих коллег, которые поддержали агрессивную политику РФ. После этого звезда отменила гастроли в России и откровенно отказалась от выступлений в Крыму. Однако в июне 2015 года Арбенина нарушила свои заявления, появившись на сцене оккупированного полуострова.

Теги: LifeStyle Музыка Новости России Новости Франции
Источник: Lifestyle
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