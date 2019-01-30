Госпитализированную Кейт Бекинсейл перепутали с Кейт Миддлтон: забавная реакция актрисы

На днях голливудскую актрису Кейт Бекинсейл срочно госпитализировали из-за разрыва кисты яичника. Об этом сразу написали все СМИ, однако американское издание USA Today сделало ошибку, рассказав о случившемся, но вместо фото Бекинсейл опубликовали снимок герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон

На это отреагировала актриса и написала смешное сообщение на своей странице в Instagram.

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Кейт Бекинсейл опубликовала скриншот новости издания USA Today, на котором изображена жена принца Гарри, и посмеялась над ошибкой.

Спасибо за поддержку. Я прочитала все ваши пожелания и истории из жизни, которые вы присылали мне, дорогие подписчики. Я чувствую себя намного лучше. И надеюсь, что все девушки, которые пережили подобные проблемы со здоровьем, – тоже в порядке. Что ж, пора восстанавливать свои королевские обязанности. Уильям передает всем привет,

– написала Бекинсейл.

Кто такая Кейт Бекинсейл?Голливудская звезда, известная по участию в фильмах "Перл-Харбор", "Авиатор", "Ван Хельсинг", "Другой мир", "Дом призраков", "Клик: с пультом по жизни", "Белая мгла" и др. Относительно личной жизни, Кейт Бекинсейл была дважды замужем. Сейчас она находится в браке с кинорежиссером Леном Вайсманом.