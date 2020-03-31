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Госпитализированный ранее с коронавирусом Пласидо Доминго рассказал, как себя чувствует

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Пласидо Доминго / Фото из открытых источников

Испанский оперный певец Пласидо Доминго на прошлой неделе был госпитализирован в одну из больниц из-за осложнений с коронавирусом. Впоследствии его выписали и теперь он рассказал о своем самочувствии.

79-летний мужчина на собственной странице в фейсбуке впервые вышел на связь с поклонниками. Пласидо рассказал, что в сети было немало спекуляций на теме его здоровья, поэтому он решил сам отреагировать на все слухи.

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Я дома, и я чувствую себя хорошо. К счастью, с первого же симптома я, как всегда, находился под наблюдением врача, учитывая мой возраст и сопутствующие болезни, поэтому инфекцию COVID-19 заподозрили сразу, и это мне очень помогло. Сейчас продолжаю терапию и отдыхаю,
– заявил Доминго.

В сообщении Доминго также добавил, что очень волнуется за всех, кто болеет коронавирусом, а также тех, которые спасают сегодня людям жизнь. Тенор призывает всех оставаться дома и заботиться о собственной безопасности и безопасности родных. Мужчина поблагодарил за поддержку поклонников.

Напомним, что об инфицировании COVID-19 Пласидо Доминго объявил 22 марта. В сети он признался, что у него были коронавирусные симптомы – лихорадка и кашель. Оперный певец сдал тест в больнице, который оказался положительным. Поэтому Пласидо Доминго и его семья решили самоизолироваться и не распространять недуг. 29 марта стало известно, что его госпитализировали в одну из частных больниц города Акапулько, а уже впоследствии его выписали.

Добавим, в Испании, по состоянию на 31 марта, заболело коронавирусом 87 тысяч человек. Из них больше 7 тысяч умерло и почти 17 тысяч выздоровело.

Простые правила, как уберечь свое здоровье во время пандемии коронавируса / Инфографика 24 Канала

Автор: Ульяна Журба
Теги: Коронавирус COVID-19 LifeStyle Новости LifeStyle
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