Got to be free: в Киеве покажут рок-мюзикл по мотивам Революции Достоинства

Проникновенный спектакль Got to be free режиссера Виталия Малахова покажут в киевском "Театре на Подоле". Организаторы события называют проникновенный мюзикл настоящим альманахом-рефлексией, который приурочат к 5-й годовщине событий на улице Институтской. Музыкальное представление состоится 23 февраля в 18:00.

В спектакле Got to be free, кроме главных героев – Георгия Хостикоева, Марины Богун и Дмитрия Линартовича – покажут живой рок-саунд и балет в сочетании с впечатляющими спецэффектами. Создатели нового спектакля таким образом хотят возродить музыкально-драматический жанр в театре на Подоле и напомнить зрителям об исторических событиях 2014 года, которые стали основой для художественной постановки.

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Кроме рок-мюзикла, зрители сами смогут приобщиться к возведению баррикад и увидят балет, который будет бродить между рядами. Таким образом создатели спектакля стремятся сделать акцент на главной изюминке мероприятия – интерактивности, где постоянно будет происходить взаимодействие актеров и зрителей.