Американская трансгендер, мачеха светской львицы Ким Кардашян Кейтлин Дженнер поддержала Канье Уэста в решении бороться за пост президента США. Она заявила, что в случае его победы готова стать вице-президентом.

Канье Уэст едва успел зарегистрировать свою кандидатуру на пост главы государства. Он сделал это в последний возможный день. Рэпер продолжает заручаться поддержкой известных людей. В частности, мачеха его жены Кейтлин Дженнер вызвалась стать вице-президентом в случае, если он победит в президентской гонке. Об этом сообщает издание TMZ.

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На сайте издания говорится, что Кейтлин обратилась к своему зятю с предложением занять место вице-президента. Однако она не уточнила, какой ответ дал ей кандидат в президенты.

Похоже, что если Уэст победит на президентских выборах, то есть большая вероятность того, что в американском правительстве будет не один человек из шоу-бизнеса.

Сейчас трудно делать прогнозы относительно его места в рейтинге кандидатов. До выборов осталось совсем мало времени и желающие возглавить государство уже давно развернули предвыборную кампанию и активно продвигают свои кандидатуры. Поэтому Канье придется хорошо потрудиться, чтобы одержать победу в этой гонке. Он уже успел ознакомить граждан США с планами, которые стремится реализовать на посту президента. В частности, артист выступил против абортов и тотальной вакцинации от коронавируса.