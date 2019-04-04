Готова спеть Гимн перед дебатами Зеленского и Порошенко, – Камалия поразила заявлением

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Камалия заявила, что готова спеть Гимн перед дебатами Порошенко и Зеленского
Камалия заявила, что готова спеть Гимн перед дебатами Порошенко и Зеленского / Instagram / @kamaliyaofficial

Украинская певица Камалия, которая открыто говорит о поддержке Владимира Зеленского в политической гонке, заявила, что готова спеть Гимн Украины перед дебатами лидеров. Артистка опубликовала видео и официальное заявление на странице в социальной сети.

Недавно певица Камалия заявила о том, что поддерживает Владимира Зеленского в битве за пост Президента Украины. После этого вокруг двух лидеров разгорелось немало споров относительно традиционного проведения дебатов накануне второго тура. Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором вызвал Петра Порошенко на дебаты и сообщил, что у него есть 24 часа, чтобы согласиться.

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На что действующий Президент Украины ответил согласием, обнародовав видео на своей странице в Instagram. Не смогла остаться в стороне происходящего вокруг темы дебатов, сторонница Зеленского певица Камалия.

В социальной сети Instagram артистка опубликовала видеоролик, на котором поет Гимн Украины перед своей публикой. Там же она сделала шокирующее заявление, которым удивила своих поклонников.

Готова спеть Гимн Украины перед дебатами Зеленского и Порошенко на олимпийском стадионе,
– заявила Камалия.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kamaliya (@kamaliyaofficial)

 

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Теги: Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 LifeStyle Новости LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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