Готовимся ко вкусным выходным: рецепт ароматного лимонного крема к десертам

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Рецепт лимонного крема к десертам
Рецепт лимонного крема к десертам / Фото Carly Jayne з Unsplash

Если вы вдруг решите заменить сахарный вкус в медовике или же заварной крем на курд с цитрусовыми нотками – тогда следующие секреты приготовления лимонного крема специального для вас.

Составляющие лимонного крема не менялись еще с 1800-х годов. Хотя многие повара, блоггеры и просто любители "кухни" добавляют собственные нотки в рецептуру, но принцип все равно остается тот же. Лимонный крем является одним из самых популярных в кулинарии и его можно добавлять в пироги, тарты, пирожные и различные другие десерты.

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Поэтому удачно подготовьтесь к выходным и с удовольствием экспериментируйте на своей кухне со следующим рецептом лимонного крема.

Рецепт лимонного крема

Рецепт лимонного крему
Лимонный крем / Pexels

Ингредиенты:
Лимон – 2 шт.
Масло сливочное – 20 г
Сахар – 100 г
Яйца – 2 шт.

Рецепт приготовления:

1. Тщательно вымойте цедру лимонов, после чего натрите ее с помощью терки. Из самих лимонов выжмите сок и процедите его через сито, чтобы не осталось прожилок и кусочков фруктов.

2. Поместите цедру в глубокую миску, добавьте сахар и перемешайте.

3. В массу добавьте яйца, лимонный сок и смешайте все с помощью блендера, пока она не станет густой.

4. Яично-лимонную смесь перелейте в кастрюлю, добавьте сливочное масло и поставьте на небольшой огонь.

5. Варите смесь около 5 минут, постоянно помешивая, после чего снимите ее с огня, дайте остыть и подавайте на стол.

Если же вы не планируете сразу лакомиться лимонным кремом, то разлейте его по банкам, дайте остыть до комнатной температуры и отправьте в холодильник. Когда же лимонный крем пригодится вам во время приготовления пирога или пирожных, перед этим вытащите его из холодильника, перетрите крем через сито или взбейте блендером, чтобы вернуть ему однородную текстуру.

Вкусных вам десертов!

Теги: LifeStyle Food and Drinks Рецепты десертов – рецепты приготовления с фото
Источник: Cosmopolitan
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