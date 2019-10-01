Готовится к роли Зеленского в новом фильме: как в сети реагируют на визит Круза в Украину

Визит известного голливудского актера Тома Круза в Киев всколыхнул украинский интернет-мир. А после того, как звезда фильма "Миссия невыполнима" посетил станцию метро "Золотые ворота", социальные сети накрыла волна эмоций от резонансного события.

Том Круз прилетел в Украину по специальному приглашению Владимира Зеленского. Как сообщал Офис Президента, голливудская звезда и глава государства говорили о кино, а также проектах, которые актер может реализовать именно в Украине.

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После официальной встречи и беседы за круглым столом Владимир Зеленский вместе с охраной и Томом Крузом спустились к станции метро под названием "Золотые ворота". Они свободно общались рядом с остановкой, из-за чего их было сложно не заметить.

После в Facebook, Instagram и Twitter появилось немало сообщений с популярными шутками или же обычными реакциями на его прилет в Киев.