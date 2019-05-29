Готовится к свадьбе: Регина Тодоренко выходит замуж

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Регина Тодоренко
Регина Тодоренко / Instagram / @reginatodorenko

Телеведущая Регина Тодоренко, которая живет и работает в России со своим мужем российским певцом Владом Топаловым, рассказала, что готовится сыграть пышную свадьбу с любимым.

Влад и Регина уже более полугода находятся в официальном браке, но на днях таки решили сыграть свадьбу. Об этом Регина сообщила на своей странице в Instagram.

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Да! Да! Да! Я выхожу замуж! Официально мы с Владом поженились еще в октябре, а сейчас мы готовимся к большому празднику!
– отметила звезда.

Сейчас подробности свадьбы неизвестны. Отметим, что Топалов и Тодоренко поженились 25 октября 2018 года, когда Регина была на 8 месяце беременности.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#ОК #CoverGirl Да! Да! Да! Я выхожу замуж! Официально мы с @vladtopalovofficial поженились ещё в октябре, а сейчас мы готовимся к большому торжеству! Все подробности моей подготовки к свадьбе ищите в новом номере журнала ОК! @okmagazine_ru Фото @dyuzhakin Стиль @paatap Макияж @yanabuzychkina Продюсер @daria.yureskul Локация @agalarovestate Купальник @calzedonia #Топаловы2019 #СвадьбаРегинаВлад #свадьба

Допис, поширений regina todorenko (@reginatodorenko)

 

Как известно, супруги воспитывают сына Михаила. Беременность Регины Тодоренко официально была скрыта от общественности, хотя поклонники и СМИ уже давно догадывались об ожидании первенца. Впоследствии 5 декабря у нее состоялись роды в обычной городской клинике Москвы. Тогда пара указала другое имя роженицы, чтобы скрыть рождение сына. В интервью Топалов заявил, что Регина – замечательная мама.

 

 

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Теги: Звездные свадьбы LifeStyle Новости LifeStyle Регина Тодоренко
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