Готовится к трону: появилось доказательство близкой связи между Кейт Миддлтон и Елизаветой II

Герцог и герцогиня Кембриджские – принц Уильям и Кейт Миддлтон – сопровождали королеву Елизавету II в церковь в Балморале в Шотландии в воскресенье, 25 августа.

Согласно королевскому протоколу, пока что первым в очереди на королевский престол стоит сын Елизаветы II принц Чарльз. Однако с каждым годом появляется все больше слухов, что королева передаст престол именно второму представителю королевской семьи в очереди – старшему сыну Чарльза принцу Уильяму.

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Еще в апреле 2019 года историк королевской семьи Ребекка Лонг рассказала, что у герцога Кембриджского есть шансы занять трон, ведь Уильяма и Кейт обожает британский народ, тогда как к Чарльзу с Камиллой относятся с большим негативом. Как сообщает издание US Weekly, связь между Елизаветой II и Кейт Миддлтон довольно прочная.

Кейт понемногу берет на себя новые обязательства в последние годы, чтобы не ударить в грязь лицом, когда придет время. Уильям и Кейт – любимые народом члены королевской семьи, люди были бы рады увидеть их на троне,

– отмечает историк.

На днях появилось новое подтверждение близких отношений монарших особ. На фоне громкого скандала о том, как принц Гарри и Меган Маркл путешествуют на частных самолетах, принц Уильям с женой Кейт Миддлтон прилетели бюджетным рейсом в Шотландию по приглашению Елизаветы II, которая ежегодно отдыхает там в своей резиденции.

В воскресенье члены королевской семьи попали в объективы папарацци, когда ехали в церковь. В машине рядом с Елизаветы II сидела именно Кейт Миддлтон. А на переднем месте – принц Уильям. В то же время сын королевы принц Чарльз с Камиллой Паркер-Боулз ехал в отдельном автомобиле.



Елизавета II, принц Уильям и Кейт Миддлтон / Getty Images



Елизавета II и Кейт Миддлтон / Getty Images



Принц Чарльз и его супруга Камилла ехали в другом автомобиле / Getty Images

Добавим, принц Гарри и Меган Маркл не присоединились к семье в Шотландии участием герцога Сассеккського в спортивных соревнованиях. В то же время инсайдеры утверждают, что на самом деле Гарри и Меган не хотят встречаться с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон.