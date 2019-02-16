Готовы ли YUKO и ANNA MARIA к участию в Евровидении-2019: эксклюзивные комментарии

После отказа подписания соглашения между MARUV и Национальной общественной телерадиокомпанией Украины встал вопрос, кто же поедет на Евровидение-2019. В комментарии для LifeStyle 24 член правления UA: Общественное вещание Александра Кольцова рассказала, что на главный песенный конкурс будут выбирать представителя из всех заявленных финалистов Нацотбора.

Журналисты LifeStyle 24 пытались связаться со всеми финалистами отбора Евровидения, но комментарии удалось получить только от представителей артистов YUKO и ANNA MARIA. Теперь артисты готовы к любым звонкам от НОТУ, но свои действия в случае победы комментировать отказываются.

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Представитель украинского дуэта YUKO, участница которого (Юлия Юрина) является россиянкой и которая в финале Нацотбора заявила о желании получить украинское гражданство, рассказала, что пока неизвестны никакие детали и они находятся в той же плоскости СМИ, что и другие финалисты.

Думаю сегодня уже будет какая-то конкретика. Я знаю, что есть такая история, что сегодня в течение дня НОТУ будет связываться с менеджментом. Ждем, и в зависимости от обстоятельств уже будем реагировать. Сейчас пока нет прецедента и не на что реагировать. В ближайшее время на официальных страницах YUKO появится информация по этому поводу. Думаю будет правильно, если мы сразу ответим на все вопросы и расставим все точки над "и",

– рассказал менеджер.

Относительно договора, который артист или артисты должны подписывать с НОТУ перед главным конкурсом Евровидение, то представитель YUKO добавила, что "это юридическая плоскость и не может комментировать того, что дуэт с командой еще не видели".

Редакции LifeStyle 24 также удалось дозвониться к представителю женского дуэта ANNA MARIA, вокруг которых разгорелся скандал на интервью с журналистом Романом Скрипиным.

Мы этот вопрос не поднимали, потому что к нам никто не обращался. Для того, чтобы ответить на этот вопрос надо сначала увидеть договор и изучить его. Потому что раньше мы подписывали договоры только с СТБ на проведение Нацотбора. А тот контракт, конечно же, отличается, мы его не видели. Я не могу делать никаких прогнозов относительно возможного представительства в Израиле. Как будет какое-то предложение, то мы будем над ним думать,

– говорится в заявлении представителя сестер Анны и Марии Опанасюк.

Добавим, что о назначении нового представителя Украины на конкурсе Евровидение в Израиле станет известно сегодня, 26 февраля. По словам члена правления UA: Общественное вещание Александры Кольцовой, на участие в конкурсе могут выбрать любого из финалистов Национального отбора.

Почему возник скандал вокруг участия MARUV на Евровидении-2019 от Украины?По результатам голосования, в финале Нацотбора на Евровидение-2019 певица MARUV одержала победу. От зрителей и судей эпатажная артистка получила 11 баллов и должна была представлять Украину на международном шоу. Но после критики по поводу ее выступлений в России и неоднозначной позиции относительно войны на востоке Украины, НОТУ, которая должна подписать последний договор с представителями Украины на Евровидение, решила не подписывать соглашение с MARUV. Следовательно, в сети уже успели создать электронную петицию в знак поддержки певицы, а о ситуации уже высказались как представители Общественного вещателя, так и сама певица MARUV.