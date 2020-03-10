Граф Уэссекский празднует 56-летие: трогательное поздравление от королевской семьи

Сегодня, 10 марта, в королевской семье отмечают 56 день рождения младшего сына королевы Елизаветы II. Граф Уэссекский – одиннадцатый претендент на престол. Он причастен ко всем официальным торжествам британской монаршей семьи и часто появляется на публике рядом с женой Софи.

Только вчера, 9 марта, королевская семья совершила долгожданный выход в полном составе. На праздничной службе по случаю Дня Содружества граф и графиня Уэссекские появились вместе с Ее Величеством, герцогами Кембриджскими и Сессекскими, принцем Уэльским и герцогиней Корнуольской.

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Уже сегодня, 10 марта, на официальной странице британской монаршей семьи в инстаграме появился трогательный кадр, которым Букингемский дворец поздравил графа Эдварда с днем ​​рождения. Так, архивный снимок сделан еще в 1965 году, когда сыну королевы Елизаветы II исполнился только один год. Графа Уэссекского Ее Величество держит на руках возле загородной резиденции Фрогмор-хаус недалеко от Виндзорского замка.

С днем ​​рождения графа Уэссекского, который сегодня празднует свой 56-й день рождения,

– говорится в поздравлении.

Стоит отметить, что граф Эдвард женился с женой Софи 20 лет назад. До брака она работала в сфере связей с общественностью, а сейчас поддерживает мужа в королевских делах. Вместе супруги воспитывают двоих детей – 16-летнюю леди Луизу и 12-летнего Джеймса.