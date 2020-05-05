Певица Граймс стала мамой: что известно о девушке миллиардера Илона Маска

32-летняя канадская певица Граймс, 4 мая, впервые стала мамой. Она родила основателю компаний SpaceX и Tesla Илону Маску сына. Что известно об избраннице миллиардера – читайте дальше.

На первый взгляд, новая возлюбленная Илона Маска не вписывается в один ряд с его бывшими женщинами, ведь она изрядно отличается своей эксцентричной внешностью от предыдущих избранниц. Впрочем, именно такая самобытность Граймс, которая отличала ее среди всех, пришлась по душе бизнесмену, сообщает 24 канал.

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Биография Клэр Буше

Настоящее имя певицы Граймс – Клэр Буше. Родилась она в Ванкувере, имеет французское и даже украинское происхождение. Бабушка исполнительницы – украинка. Несмотря на то, что Граймс не знает украинского, однако может общаться на русском, ведь именно на этом языке она говорила с бабушкой. В Ванкувере Клер закончила русскоязычную школу, а также 11 лет занималась балетом.

Еще в юности девушка увлекалась андеграундной музыкой и записала собственную экспериментальную музыку во время учебы в университете Макгилла в Монреале, где изучала науку и искусство. Так началась ее певческая карьера.

В 2010 году Буше выпустила студийный альбом Geidi Primes и Halfaxa. Через 2 года, ее третий студийный альбом Visions с синглами Genesis и Oblivion получили широкое признание критиков. Он был провозглашен как "один из наиболее впечатляющих альбомов года" по версии издания The New Yourk Times.

В том же году певица возглавила список "самых интересных исполнителей" по версии журнала New Musical Express. В 2013 Граймс получила Webby Award в номинации "артист года".

В 2014 году Граймс написала трек Go для барбадосской певицы Рианны, однако она от него отказалась. Через год, в 2015 году, Буше выпустила клип на песню Realiti получив одобрительные отзывы от музыкальных критиков.

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Четвертый студийный альбом "Art Angels" был выпущен 6 ноября 2015 года и достиг высоких рейтингов в США. Пятый альбом исполнительницы Miss Anthropocene вышел в феврале 2020 года.

Творчество исполнительницы находится под влиянием японского аниме, манги, комиксов и художников, таких как Чарльз Бернс и Дэниел Клоус. Граймс умеет рисовать, часто сама участвует в оформлении своих альбомов.

Певица имеет одну особенность языка – она шепелявит. Впрочем в одном из интервью она сказала, что этот дефект ей нравится и она не собирается его исправлять.

Девушка страдала от сезонной депрессии, поэтому в ходе экспериментальной операции по лечению заболевания ей удалили часть глазного яблока.

В 2018 году певица ответила на один из твитов бизнесмена Илона Маска. После этого у них началась переписка, и уже того же года, влюбленные появились на церемонии Met Gala. Их часто видели на совместных прогулках, Маск познакомил свою избранницу со своими детьми.



Илон Маск с сыном и любимой Граймс

Илон Маск и Граймс на одном из свиданий

В 2019 году стало известно о ее беременности. Для американского издания The Rolling Stone, посвященный музыке, исполнительница даже снялась в фотосессии во время беременности.

А уже сегодня, 5 мая, издание пестрят новой фотографией, сделанной в первые дни жизни маленького сына влюбленных.