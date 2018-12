Академия звукозаписи объявила шорт-лист номинантов музыкальной премии "Грэмми", которая состоится 11 февраля 2019 года. 61 церемония вручения престижных наград пройдет в Лос-Анджелесе, США.

Музыкальная премия "Грэмми" в 2019 году соберет самых известных звезд музыкальной индустрии, которые поборются за статуэтки в различных категориях. 7 декабря Академия звукозаписи обнародовала финальный список, в который вошли исполнители с главными хитами этого года.

Номинанты премии "Грэмми-2019":

Запись года

I Like It – Cardi B, Бед Банни и J Balvin

The Joke – Бренди Карлил

This Is America – Childish Gambino (Дональд Гловер)

God's Plan – Дрейк

Shallow – Леди Гага и Брэдли Купер

All the Stars – Ламар и SZA

Rockstar – Post Malone и 21 Savage

The Middle – Зедд, Марен Моррис и Grey

Альбом года

Invasion of Privacy – Cardi B

By the Way, I Forgive You – Бренди Карлил

Scorpion – Дрейк

H.E.R. – H.E.R.

Beerbongs and Bentleys – Post Malone

Dirty Computer – Джянелл Мона

Golden Hour – Кейси Мусгравс

Черная Пантера – альбом с музыкой для фильма

Песня года

All the Stars – Ламар, SZA

Boo'd Up – Ella Mai

God's Plan – Дрейк

In My Blood – Шон Мендес

The Joke – Юренди Карл

The Middle – Zedd, Марен Моррис и Grey

Shallow – Леди Гага и Брэдли Купер

This Is America – Дональд Гловер (Childish Gambino)

Лучший новый артист

Chloe x Halle

Люк Коумз

Greta Van Fleet

H.E.R.

Дуа Липа

Марго Прайс

Биби Рекса

Джорджа Смит

Лучшее соло-исполнение в стиле "поп"

Colors – Бек Хансен

Havana (Live) – Камила Кабелл

God Is a Woman – Гранде

Joanne (Where Do You Think You're Goin'?) – Леди Гага

Better Now – Post Malone

Лучший альбом в стиле "поп"

Camila – Камила Кабелл

Meaning of Life – Келли Кларксон

Sweetener – Гранде

Shawn Mendes – Шон Мендес

Beautiful Trauma – Pink

Reputation – Тейлор Свифт

Лучшая танцевальная запись

Northern Soul – Above and Beyond

Ultimatum – Disclosure

Losing It – Fisher

Electricity – Silk City, Дуа Липа, Diplo и Марк Ронсон

Ghost Voices – Портер Робинсон

Лучшая песня в стиле "рок"

Black Smoke Rising – Greta Van Fleet

Jumpsuit – Twenty One Pilots

MANTRA – Bring Me The Horizon

Masseduction – St. Vincent

Rats – Ghost

Лучший альбом в жанре современной городской музыки

Everything Is Love – The Carters (Бейонсе и Jay-Z)

The Kids Are Alright – Chloe x Halle

Chris Dave and the Drumhedz – Chris Dave и the Drumhedz

War and Leisure – Miguel

Ventriloquism – Meshell Ndegeocello

Также объявлены номинанты в категориях "Лучший рэп-альбом", "Лучший кантри-альбом", "Лучший джазовый альбом", "Лучший альбом в стиле "госпел"", "Лучший альбом латинского поп-музыки", "Лучший альбом в стиле "американа"", "Лучший комедийный альбом", "Лучшая песня, написанная для кино и телевидения" и "Продюсер года".

Смотреть видео "Грэмми-2019" объявления номинантов: