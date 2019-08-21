Гренландия: как добраться, что попробовать, где жить и что там делать

Из учебников по географии, наверное, каждый знает, что Гренландия – это самый большой остров на Земле и, несмотря на название, он отнюдь не может похвастаться сплошной зеленью.

Недавно президент США Дональд Трамп подогрел интерес к этой гигантской территории суши и льда, заявив, что хотел бы купить Гренландию у Дании. Официальный Копенгаген ответил категорически – Гренландия не продается.

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Далее в материале узнайте больше, чем самый крупный остров мира привлекает путешественников и что там делать, если вас когда-нибудь занесет в этот уголок планеты.

Интересные факты о Гренландии

* Географы утверждают, что землю назвали Гренландией из-за того, что открытый южный низменный берег острова был покрыт пышной зеленой травой и мхом, когда туда прибыли первые скандинавские поселенцы.

* Название страны на Гренландском языке (калааллисут) – Калаалит Нунаат ("земля калаалит"). Калаалит – это самоназвание коренного гренландского инуитского населения, которое обитает на Западном берегу.



Вид на Гренландию / Getty Images

* Десятилетиями остров остается наименее заселенной страной мира. По состоянию на 2019, здесь на территории площадью более 2 млн км² насчитывается чуть больше, чем 56 тысяч жителей (для сравнения – население Борисполя возле Киева – 60 тысяч человек)

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* По демографическим показателям Гренландии можно следить в онлайн-режиме. Счетчик показывает смертность, рождаемость, сколько на острове мужчин и женщин, сколько людей покинуло остров и сколько прибыло.

* Большая часть острова состоит из ледникового покрова, на котором невозможно жить. Абсолютное большинство населения проживает на юго-западном побережье, где, в частности, и расположен столичный город Нуук (прежнее название Готхоб).

* Между соседними населенными пунктами возможно передвижение на собачьих упряжах и снегоходах. Железных дорог на острове нет.

Местные дети катаются на велосипедах в Гренландии / Getty Images

Как добраться в Гренландию

Самым оптимальным способом добирания в Гренландию является перелет. В небольшие города Кангерлуссуак и Нарсарсуак есть прямые рейсы из Копенгагена. Также есть авиасообщение из Исландии и Канады.

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К примеру, авиаперелет из Киева в город Нуук займет минимум 24 часа с 2-3 пересадками и обойдется примерно в 20 тысяч гривен.

Вариант добирания в Гренландию через Копенгаген / скриншот

Где жить в Гренландии

Столица Гренландии – город Нуук – является самой маленькой столицей в мире, расположена на фьорде Доброй Надежды и славится пейзажами со многими цветными домами.

Скорее всего, свое знакомство с островом вы начнете именно отсюда. Местных жителей здесь насчитывается чуть больше 16 тысяч и они всегда рады гостям.

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На сайтах по бронированию жилья доступны несколько вариантов отелей или апартаментов на выбор. Если искать жилье заранее, то, например, в конце сентября (считается низким сезоном) за номер для двух взрослых придется выложить 80-100 долларов за ночь.

Сколько стоит ночь в отеле в Гренландии / скриншот с сайта Booking.com

Куда поехать в Гренландии

В Нууке стоит пойти на прогулку по старым кварталам Колонихавнен. Здесь отыщете дом Ханса Эгеде – норвежского миссионера, проповедовавшего в Гренландии и оставившего немалое письменное наследие о географии и культуре острова.

Среди мест, которые также рекомендуют увидеть: здание университета Илисиматусарфийк, рынок мясных продуктов Бредтет, клуб по каякингу и мемориальная скульптура в память королевы Маргрете.

Из святынь можно выделить церковь Савур, а также церковь, построенную в честь Ханса Эгеде.

Памятник священнику Хансу Егеде с видом на церковь / Фото: jazztour.livejournal.com

Если хотите экзотического северного искусства, в музее изобразительных искусств можете ознакомиться с картинами местных художников. Образцы живописи отдельно представлены в доме гренландского художника Нилса Лингеса.

Маленькие путешественники вместе с родителями на побережье моря Баффина могут наведаться в гости в дом Санта-Клауса.

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Посещение Гренландского Национального музея должно стать обязательным пунктом в программе для людей любого возраста. Отдельный интерес представляет само здание музея – оно построено в начале 18 века.

В выставочных залах собраны предметы, рассказывающие об истории острова на протяжении последних 5 тысяч лет.

Среди экспонатов есть мумия, найденная на территории Гренландии, народные одеяния, старинные лодки, детали собачьих упряж, древние инструменты, геологические артефакты. Отдельная экспозиция предлагает обзор документов и других бумажных реликвий.

Экспонаты в Национальном музее Гренландии в городе Нуук: смотрите фото

Нуук окружен морем, поэтому не упустите случая полюбоваться пейзажами с высоты. Количество смотровых площадок позволяет выбрать ракурс на любой вкус.

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Например, если вы подниметесь на Вэйл-Вотчинг-Спот, то перед глазами откроются невероятные виды на береговую линию, возможно, посчастливится понаблюдать за китами, которые резвятся в море.

Для активного отдыха есть места и вблизи Нуука. Так, в восточной части расположена стоянка яхт-клуба. А недалеко от международного аэропорта есть лыжная база Ороруак, где для любителей пеших прогулок есть пешеходные маршруты различной сложности.

Невероятные пейзажи Гренландии: кит на фоне лайнера / Getty Images

Гренландский национальный парк – самый большой и самый северный национальный парк в мире, расположен в северо-восточной части острова и считается самым труднодоступным парком во всем мире.

Где еще вы встретите такое количество видов арктической флоры, которая растет на большой территории тундры. Если повезет, то во время прогулки сможете встретить овцебыка, белого полярного медведя или волка.

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Что увидеть?

Если вы всю жизнь мечтали увидеть северное сияние, то Гренландия станет для этого идеальным местом. Нуук считают его "родиной". Наиболее зрелищное полярное сияние здесь можно наблюдать в осенне-зимний период на востоке острова.

Для туристов также существуют водные экскурсии на небольшом корабле, с которого можно полюбоваться незаурядным природным явлением в полной идиллии сурового северного моря.

Гренландию считают родиной северного сияния / Фото: Getty images

Поскольку большая часть острова расположена за полярным кругом, полярная ночь здесь длится с середины ноября до начала февраля. В этот период солнце выходит из-за горизонта всего на несколько часов.

В полярный день, который длится здесь с середины мая до конца лета, ситуация с точностью до наоборот – солнце практически не заходит за горизонт. За эти месяцы вы успеете заскучать по темноте.

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Что попробовать?

Традиционным гренландским блюдом считается мясо тюленя, приготовленное с рисом и луком. Рыбные деликатесы и морепродукты здесь представлены в полном разнообразии. Их подают и сырыми, и солеными, и сушеными, и запеченными на углях.

Бывалые туристы советуют попробовать вяленого палтуса, печень трески, местные креветки или мясо крабов. Если вы приехали в Гренландию не только за экстремальными развлечениями, но и едой, то можете "поймать" мясо акулы или морских птиц.

Мясо тюленя и рыбные деликатесы – традиционная еда Гренландии: смотрите фото

Традиционный местный алкогольный напиток Каффемик готовится из кофе, сахара, трех различных алкогольных напитков и взбитых сливок. Чаще всего его подают подожженным.

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