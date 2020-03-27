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Григорий Чапкис гневно высказался против Ильи Емца: Он таких, как я, считает трупами

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Григорий Чапкис выступил за отставку Ильи Емца / Instagram / @tanci1plus1

На днях глава Минздрава дал интервью, в котором объявил, что государство направит свои средства на лечение от коронавируса для людей в возрасте до 65 лет. На заявление Ильи Емца отреагировал 90-летний украинский хореограф Григорий Чапкис, который выступил за его отставку.

Министр здравоохранения Илья Емец отметился неординарным заявлением. Он отметил, что украинскому правительству целесообразнее тратить финансы на лечение пациентов в период вспышки COVID-19, которые не достигли возраста 65 лет. В своем высказывании Емец ссылался на то, что сейчас средняя продолжительность жизни составляет 65 лет, поэтому тех, кто пересек эту отметку министр назвал "трупами".

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Народный артист Украины Григорий Чапкис для издания "Гордон" прокомментировал слова Ильи Емца. Хореограф убежден, что после обнародования такой позиции к гражданам государства ему пора уйти с должности. Он призвал открыть петицию на сайте президента с требованием отставки министра.

"Меня трясет целый день от слов министра здравоохранения. Он заявил, что люди после 65 лет – трупы. И это говорит человек, которому меньше чем за год будет 65! У него крыша снесло. Я прожил 90 лет и еще хочу жить, а он, мерзавец, таких, как я, считает трупами. В нашей стране сегодня только один труп живой – это министр здравоохранения Емец", – признался Григорий Чапкис.

Он также убежден, что подобные заявления чиновников только распространяют панику в обществе и подвергают пожилых людей еще большему риску для здоровья – инфаркт.

Напомним, что по состоянию на 27 марта в Украине зафиксировано 226 случаев заражения коронавирусом, из них 5 –летальные, а 4 пациентам удалось выздороветь. 


Что делать, когда вернулись с улицы: правила / Инфографика 24 канала

Автор: Марина Джура
Теги: Здоровье LifeStyle Коронавирус в Украине Илья Емец
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