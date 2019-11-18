Григорий Чапкис пригласил 38-летнюю избранницу на прямой эфир "Танцев со звездами 2019"

Легендарный хореограф Григорий Чапкис живет с возлюбленной, которая моложе его на 51 год. Сейчас он не хочет знакомить общественность с избранницей, не публикуя с ней совместных фото. Однако на особый выпуск "Танцев со звездами 2019" романтик Григорий Чапкис таки пригласил возлюбленную.

В полуфинале развлекательного шоу "Танцы со звездами 2019" Григорий Чапкис вышел на паркет с Викторией Булитко и Дмитрием Дикусаром. Совместно с участниками проекта легендарный хореограф выполнил венский вальс, который сумел растрогать всех зрителей в зале. Трогательную постановку Григорий Чапкис посвятил своей любимой.

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"Сегодняшний танец я посвящаю любимой женщине, которая сегодня находится в зале. Ей 38, а мне – 90", – анонсировал выступление Григорий Чапкис.

Зрители с нетерпением ожидали, что знаменитый хореограф рассекретит имя своей любимой во время прямого эфира, или пригласит ее на паркет. Однако Григорий Чапкис еще не готов представлять поклонникам свою любимую женщину и продолжает ее оберегать от излишнего внимания СМИ и общественности.

"Танцы со звездами 2019" 13 выпуск: смотреть онлайн – выступление Виктории Булитко, Дмитрия Дикусара и Григория Чапкиса

Что известно о личной жизни Григория Чапкиса

Король бальных танцев Григорий Чапкис был трижды женат. Истории его любви нельзя назвать простыми, ведь хореографу пришлось пережить и смерть жены, и расхождение во взглядах. В начале ноября 2019 года судья "Танцев со звездами" решил откровенно рассказать журналистам программы "Жизнь известных людей" детали своей личной жизни.

Это в двух словах не скажешь, это отдельная книга. Но первый роман – царство "ей небесное". Вторая жена – мы разошлись из-за обычной причины, это бывает у каждого: она хочет жить в Америке, а я – в Украине. Она сейчас живет в США, там и мой сын. Он сделал большую карьеру. А третья жена ... Мы прожили с ней 24 года. И когда она ушла на пенсию – мы разошлись,

– поделился Григорий Чапкис.

Сейчас хореограф состоит в отношениях с женщиной, которая моложе его на 51 год. Григорий Чапкис не скрывает, что именно она стимулирует его жить и наслаждаться каждым днем. Пока что загадочная женщина не является законной женой хореографа, однако 89-летний романтик с удовольствием называет ее любимой.

"Человек, который, я надеюсь, будет до последних моих дней! Она мне помогает жить, у меня появился стимул. Понимаешь? Нужно за кем-то ухаживать, нужно кому-то делать сюрпризы, нужно кому-то выговариваться. Я не могу сказать, что это моя жена и у нас с ней есть штамп! Мы живем, но она еще не "созрела". Она меня принимает таким, какой я есть. Ей 38, а мне – 90! Ну вы представляете меня без женщины? И я не представляю!" – признался хореограф.

Кроме этого, Григорий Чапкис рассказал, что не чувствует большой разницы в возрасте. Избранница часто сопровождает его во время важных мероприятий, однако он по-разному может ее представлять публике, оценивая событие и людей. В то же время публично показывать любимую женщину Григорий Чапкис еще не хочет.

Если я вижу напряженную атмосферу, говорю, это мой администратор, это мой коллега, это моя любимая женщина – в зависимости, в какой компании. Я не рекламирую ее. Но когда я хочу себе сделать комплимент, говорю: "Познакомьтесь с моей женой",

– отметил Григорий Чапкис.

Известно, что легендарный хореограф сохранил дружеские отношения с бывшими женами. Григорий Чапкис создал со своими внуками и детьми танцевальную династию и мировой бренд Chapkis Dance, который приносит всем немалую прибыль. Дочь хореографа Лилия возглавляет балетную школу в Италии, а сын Грегор – в США. В то же время внучка Григория Чапкиса Анна успешно строит карьеру модели в Италии, а Виктория имеет свою школу танцев.