Григорий Чапкис рассказал о жизни с женой, которая на 52 года моложе него

Известный украинский хореограф и судья шоу "Танцы со звездами" Григорий Чапкис 24 февраля отпраздновал свое 90-летие. Он признался, что имеет отношения с женщиной, которая на 52 года моложе него.

Григорий Чапкис в свои 90 лет выглядит прекрасно. Сейчас он живет уже с четвертой женой, однако официально жениться пока не планирует. В программе "Светская жизнь" певец рассказал, как познакомился с нынешней возлюбленной.

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Григорий Николаевич признался, что шесть лет он был одинок и это было очень трудно. Судьба свела его с любимой в ювелирном магазине. Чапкис зашел, чтобы купить себе украшение и на него вдруг напал кашель.

Я зашел случайно в магазин и закашлялся. Директор этого магазина говорит: "Вы что, кашляете, так? Вот вам таблеточка, она поможет". Все. Побыл там, приобрел себе белое кольцо и ушел. На следующий день в 9 часов утра звонок: "А вы выпили таблетку?". Сейчас это моя жена,

– рассказал хореограф.

Также он добавил, что не планирует официально расписываться со своей избранницей, свататься, делать свадьбу. Уже знает, что это просто штамп. Танцовщик отметил, что каждые 25 лет у него получается менять квартиру, жену и машину.

Нынешняя жена 90-летнего Чапкиса могла бы быть внучкой для него, ведь она на 52 года моложе. Однако артист подчеркнул, что женщина с ним точно не из-за денег, поскольку зарабатывает больше.

Она богаче меня. Я могу прожить без хлеба, а без секса я не могу. За другими подробностями надо к ней. А поскольку все журналисты сейчас хотят к ней, она убегает от них,

– пояснил Чапкис.

Григорий Чапкис в программе "Светская жизнь": смотреть видео онлайн