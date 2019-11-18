Григорий Чапкис растрогал зрителей трогательным вальсом на "Танцах со звездами 2019": видео

Легендарный украинский хореограф Григорий Чапкис в 89 лет не намерен отдыхать. Он стал одним из судей "Танцев со звездами 2019" и вышел с участниками шоу на паркет. В полуфинале Григорий Чапкис исполнил трогательный вальс, который растрогал всех зрителей проекта.

В воскресенье, 17 ноября, в Украине отгремел грандиозный полуфинал шоу "Танцы со звездами 2019". По замыслу организаторов, участники подготовили три постановки, одну из которых станцевали с одним из судей. Викторию Булитко и Дмитрия Дикусара поддержал Григорий Чапкис.

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С легендой бальных танцев пара показала трогательный вальс. Выступление сопровождалось нежной композицией Romeo&Juliet Джоша Горбунов, которая создала особую атмосферу в зале. После постановки все зрители и коллеги Григория Чапкиса не сдерживали своих слез от проникновенного танца и аплодировали стоя.

Есть моменты, которые оставляют след на всю жизнь. Есть моменты, которые мы будем вспоминать через 10, 20, 30 лет и это один из них. Я считаю, что именно сейчас Вика танцевала лучше, чем может,

– отметил Влад Яма после выступления.

Интересно, что перед выступлением легендарный хореограф решил рассказать, как начиналась его карьера. По словам Григория Чапкиса, танцует он с 3 лет, поэтому всю жизнь посвятил этому делу. Чтобы помочь родителям, которые воспитывали 11 детей, Григорий Чапкис выходил на улицу, клал шапку и танцевал для прохожих. Это был первый опыт его публичных выступлений, который в конце дал стимул профессионально изучать искусство танца.

Кроме этого, во время прямого эфира Григорий Чапкис вспомнил и свои нынешние отношения с женщиной, которая моложе его на 51 год. Как утверждает хореограф, любимая дает ему стимул жить и выходить на паркет, так свое выступление он посвятил именно ей.

"Танцы со звездами 2019" 13 выпуск: смотреть онлайн – выступление Виктории Булитко, Дмитрия Дикусара и Григория Чапкиса

Что известно о проект "Танцы со звездами"?

Это шоу, в котором звездные участники вместе с профессиональными танцорами соревнуются за победу. Их выступления оценивает жюри, а также зрители, которые голосуют за любимые пары. В 2019 году судейские кресла заняли прима-балерина Екатерина Повар, знаменитые хореографы Григорий Чапкис, Влад Яма и Франциско Гомес.



Впервые проект "Танцы со звездами" на украинском телевидении появился в сентябре 2006 года на телеканале"1+1". Получилось 4 сезона, после чего шоу больше не транслировали. После 6 лет перерыва, в 2017 году, легендарный проект "Танцы со звездами" вернулся на телеканал "1+1". Тогда же победила певица Наталья Могилевская и хореограф Игорь Кузьменко. После этого было проведено еще один сезон, где победу одержал комик Игорь Ласточкин и хореограф Илона Гвоздева.