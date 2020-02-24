Григория Чапкиса наградили орденом князя Ярослава Мудрого

Президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля 2020 года издал указ о присвоении ордена князя Ярослава Мудрого V степени известному украинскому хореографу Григорию Чапкису.

Указ главы государства появился на официальном сайте президента. Добавим, что сообщение о присвоении почетного ордена Григорию Чапкису появилось в его 90-й день рождения.

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Наградить орденом князя Ярослава Мудрого V степени Чапкиса Григория Николаевича – хореографа, профессора кафедры Института искусств Киевского университета имени Бориса Гринченко,

– говорится в заявлении Владимира Зеленского.

В указе отметили, что Григорий Чапкис получит орден "за выдающийся личный вклад в развитие национальной культуры и хореографического искусства, значительные творческие достижения и высокое профессиональное мастерство".

Что известно про Григория Чапкиса?

90-летнего мужчину в Украине считают настоящим королем бальных танцев, ведь даже в пожилом возрасте он продолжает танцевать и участвовать в известных телевизионных проектах. Чапкис родом из Молдовы, однако в 14-летнем возрасте вместе с родителями переехал в Киев. Танцевать Григорий начал еще в возрасте 10-11 лет в Доме пионеров. Свою творческую деятельность начал после войны, параллельно учась в железнодорожном училище. Тогда же он и начал выступать перед "первыми" представителями советской власти: Сталиным, Ворошиловым, Кагановичем.

Однажды Сталин даже подарил ему свои часы, когда тот выступал в Кремлевском театре. В 1956 году мама Григория сожгла фотографию сына с диктатором. С 1950 года Григорий Чапкис работал хореографом в Театре имени Ивана Франко, а впоследствии окончил Киевский институт культуры и студию при оперном театре. За свою жизнь он познакомился с такими лицами, как Мао Цзэдун, Хо Ши Мин, Фидель Кастро, Сальвадор дали, Сол Юрок и многими другими.



Григорий Чапкис был членом жюри проекта "Танцы со звездами" / пресс-служба "1+1"

С 2010 года Чапкис является народным артистом Украины, а также профессором кафедры хореографии Института искусств Киевского университета имени Бориса Гринченко. Хореограф также имеет собственную Школу танца Чапкиса и является главным балетмейстером ансамбля бального танца "Вдохновение". Относительно личной жизни, то мужчина трижды был женат, имеет дочь от первого брака и сына от второго. Сейчас хореограф находится в отношениях с женщиной, которая младше него на 52 года.