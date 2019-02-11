Грэмми-2019: фото лучших образов с красной дорожки
10 февраля (17:00 в США, в 03:00 по Киеву) в Лос-Анджелесе состоялась 61-я церемония вручения самой престижной музыкальной премии Грэмми.
Кроме невероятного действа, на церемонии награждения престижной музыкальной премии Грэмми-2019 знаменитости, как всегда, поразили своими роскошными образами. А вот победительницы вечера Леди Гага, Дуа Липа, Кейси Масгрейвс, Cardi B засияли не только на красной дорожке, но и на сцене.
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LifeStyle 24 собрал лучшие образы с красной дорожки, которые поразили своей экстравагантностью и изысканностью.
Певица Eve на Грэмми-2019 / Getty Images
Леди Гага на Грэмми-2019 / Getty Images
Джада Пинкет-Смитт / Getty Images
Хайди Клум на Грэмми-2019 / Getty Images
Дуа Липа / Getty Images
Кендра Эрика / Getty Images
Звездные гости Грэмми-2019 / Getty Images
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес / Getty Images
Алиша Киз / Getty Images
Майли Сайрус с родителями / Getty Images
Дуа Липа / Getty Images