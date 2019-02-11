Грэмми-2019: фото лучших образов с красной дорожки

10 февраля (17:00 в США, в 03:00 по Киеву) в Лос-Анджелесе состоялась 61-я церемония вручения самой престижной музыкальной премии Грэмми.

Кроме невероятного действа, на церемонии награждения престижной музыкальной премии Грэмми-2019 знаменитости, как всегда, поразили своими роскошными образами. А вот победительницы вечера Леди Гага, Дуа Липа, Кейси Масгрейвс, Cardi B засияли не только на красной дорожке, но и на сцене.

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LifeStyle 24 собрал лучшие образы с красной дорожки, которые поразили своей экстравагантностью и изысканностью.



Певица Eve на Грэмми-2019 / Getty Images



Леди Гага на Грэмми-2019 / Getty Images



Джада Пинкет-Смитт / Getty Images



Хайди Клум на Грэмми-2019 / Getty Images



Дуа Липа / Getty Images



Кендра Эрика / Getty Images



Звездные гости Грэмми-2019 / Getty Images



Дженнифер Лопес и Алекс Родригес / Getty Images



Алиша Киз / Getty Images



Майли Сайрус с родителями / Getty Images



Дуа Липа / Getty Images