Грэмми-2019: фото лучших образов с красной дорожки

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Грэмми-2019: лучшие образы с красной дорожки
Грэмми-2019: лучшие образы с красной дорожки / 24 Канал

10 февраля (17:00 в США, в 03:00 по Киеву) в Лос-Анджелесе состоялась 61-я церемония вручения самой престижной музыкальной премии Грэмми.

Кроме невероятного действа, на церемонии награждения престижной музыкальной премии Грэмми-2019 знаменитости, как всегда, поразили своими роскошными образами. А вот победительницы вечера Леди Гага, Дуа Липа, Кейси Масгрейвс, Cardi B засияли не только на красной дорожке, но и на сцене.

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LifeStyle 24 собрал лучшие образы с красной дорожки, которые поразили своей экстравагантностью и изысканностью.

Співачка Eve на Греммі-2019
Певица Eve на Грэмми-2019 / Getty Images

Леді Гага
Леди Гага на Грэмми-2019 / Getty Images

Джада Пінкетт-Смітт
Джада Пинкет-Смитт / Getty Images

Хайді Клум на Греммі-2019
Хайди Клум на Грэмми-2019 / Getty Images

Дуа Ліпа на Греммі-2019
Дуа Липа / Getty Images

Кендра Еріка
Кендра Эрика / Getty Images

Греммі-2019
Звездные гости Грэмми-2019 / Getty Images

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес / Getty Images

Аліша Кіз
Алиша Киз / Getty Images

Майлі Сайрус з батьками
Майли Сайрус с родителями / Getty Images

Дуа Ліпа
Дуа Липа / Getty Images

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Теги: LifeStyle Награды Музыка Grammy
Источник: 24 канал
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