Грэмми-2020: Деми Ловато впервые после передозировки наркотиками выступила перед публикой

Певица Деми Ловато, которая чуть не умерла в июле 2018 года от передозировки наркотиками, вышла на сцену Грэмми-2020. Артистка трогательно исполнила композицию Anyone, растрогав весь зал.

Как известно, церемония награждения премий Грэмми-2020 состоялась в ночь на 27 января. Сотни артистов красовались на красной дорожке в роскошных нарядах и выступили перед своими коллегами. Среди гостей мероприятия – Деми Ловато, которая впервые приняла участие в премии после передозировки наркотиками и длительной реабилитации.

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История популярной артистки всколыхнула весь Голливуд в 2018 году, а певцы выражали искреннюю поддержку девушке, когда она боролась в госпитале за свою жизнь. Поэтому выход на сцену Деми Ловато вызвал бурные овации. Артистка подобрала для выступления на Грэмми-2020 чувственную песню Anyone, которая растрогала многих очевидцев в зале.

"Какая невероятная ночь! Впервые я вышла на сцену через почти 2 года. Это было так эмоционально для меня. Спасибо всем за любовь, поддержку и за то, что разделили этот момент со мною. Люблю вас всех", – прокомментировала выступление в сети Деми Ловато.

Смотрите видео, как Деми Ловато выступила на Грэмми-2020:

Не менее символично восприняли и наряд артистки, в котором она появилась на сцене церемонии. Деми Ловато красовалась в белом пышном платье, напоминавшем образ невесты. Именно это платье восприняли как стремление вновь начать свою вокальную карьеру.

Что известно о передозировке наркотиками Деми Ловато?

25 июля 2018 года все западные СМИ сообщили общественности, что Деми Ловато попала в больницу. Причиной стала передозировка наркотиками. В течение недели медики боролись за жизнь артистки и сумели ее спасти. По словам инсайдеров, без сознания певицу вовремя нашел ее охранник, который вызвал врачей. Кроме этого, жизнь Деми Ловато спасли работники скорой, которые вкололи ей антидот. Во время лечения артистка имела осложнения, типичные для передозировки, и потеряла голос. Родственники Деми Ловато заставили ее год лечиться в специализированном госпитале, поэтому только теперь она готова восстанавливать свою карьеру.