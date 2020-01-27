Грэмми-2020: самые яркие образы с красной дорожки

27 января в Лос-Анджелесе состоялась 62-я церемония вручения самой престижной музыкальной премии Грэмми. К церемонии награждения, американские знаменитости, как всегда, подошли очень ответственно и пытались поразить зрителей своими роскошными видами.

LifeStyle 24 собрал лучшие образы с красной дорожки, которые поразили своей экстравагантностью и изысканностью.

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Ариана Гранде

26-летняя американская певица поразила всех на красной дорожке Грэмми нарядом настоящей принцессы. Девушка выбрала тюлевое платье от Giambattista Valli серого оттенка, которое сшито на заказ, и велюровые перчатки в тон. Волосы собрала в фирменный хвост, которому не изменяет даже на престижном светском мероприятии.



Ариана Гранде на церемонии Грэмми 2020 / Getty Images

Билли Айлиш

Главная лауреатка Грэмми 2020 завоевала четыре статуэтки в главных номинациях музыкальной премии, однако 18-летняя исполнительница в который раз доказывает, что способна поражать не только вокальными данными, но и экстравагантным стилем. На красной дорожке Билли Айлиш появилась в объемном костюме Gucci, логотип которого украсил даже декоративную прозрачную маску и очень длинные ногти. Наряд знаменитости в который раз соединил кислотный и черный цвет.



Билли Айлиш на церемонии Грэмми 2020 / Getty Images

Лиззо

На престижной церемонии звезда получила наибольшее количество номинаций, став лауреатом в трех категориях. Лиззо для публичного выхода выбрала элегантный образ, который соединил в себе всю возможную роскошь – мех и камни. Она появилась в белоснежном платье с экстремальным вырезом, усыпанном сотнями бриллиантов. Обнаженные плечи знаменитость прикрыла накидкой из искусственного меха, а пышное декольте украсила не менее ценным колье.

Однако на престижной премии Лиззо не ограничилась одним платьем, заменив изысканный образ на более откровенный. Ее пышные формы подчеркнуло обтягивающее прозрачное платье с серебряной бахромой, надетое на боди в тон.



Лиззо на церемонии Грэмми 2020 / Getty Images

Лиззо на церемонии Грэмми 2020 / Getty Images

Алессандра Амброзио

Бразильская супермодель способна поразить даже среди самых стильных представителей современного шоу-бизнеса. 38-летний "ангел" Victoria's Secret на красной дорожке появилась в комбинезоне от французского модного дома Balmain, отказавшись от элегантных платьев. Асимметричный черно-белый наряд подчеркнул потрясающе стройные ноги модели. Белый миникомбинезон гармонично сочетался с черной накидкой на одно плечо. Алессандра Амброзио ни была сдержанной и в аксессуарах, выбрав массивные геометрические серьги.



Алессандра Амброзио на церемонии Грэмми 2020 / Getty Images



Хайди Клум на церемонии Грэмми 2020 / Getty Images



Приянка Чопра и Ник Джонас на церемонии Грэмми 2020 / Instagram | @priyankachopra



Приянка Чопра на церемонии Грэмми 2020 / Instagram | @priyankachopra



Дуа Липа на церемонии Грэмми 2020 / Instagram | @dualipa



Дуа Липа и Анвар Хадид на церемонии Грэмми 2020 / Instagram | @dualipa



Lil Nas X на церемонии Грэмми 2020 / Getty Images



Cardib и Offset на церемонии Грэмми 2020 / Instagram | @iamcardib



Cardib на церемонии Грэмми 2020 / Instagram | @iamcardib



Крисси Тейгена и Джон Ледженд на церемонии Грэмми 2020 / Getty Images



Лана Дель Рей с новым бойфрендом на церемонии Грэмми 2020 / Getty Images



Камила Кабелл на церемонии Грэмми 2020 / Instagram | @camila_cabello