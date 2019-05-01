Громкий скандал: фавориту Евровидения-2019 Дункану Лоуренсу грозит дисквалификация

Видимо, Евровидение-2019 станет одним из самых скандальных в истории конкурса. Ранее организаторы выбрали спорную территорию для проведения шоу, а многие артисты объявили бойкот проекту. Теперь же один из фаворитов Евровидения-2019 Дункан Лоуренс попал в громкий скандал, который грозит ему дисквалификацией.

После презентации конкурсной песни "Arcade" 25-летний Дункан Лоуренс проснулся знаменитым на весь мир. Представитель Нидерландов на Евровидении-2019 сразу занял первое место в рейтингах букмекеров и стал фаворитом зрителей. И, как оказалось, артист может и не выйти на сцену вокального конкурса.

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На днях в сети нашли ролик, в котором Дункан Лоуренс исполняет конкурсную песню в 2017 году. Видео длится 29 минут, а выступление нидерландца включает 5 треков, первый из которых – "Arcade". Таким образом певец нарушает главное условие Евровидения, согласно которому трек не должен публиковаться до сентября 2018 года. Поэтому фавориту шоу грозит дисквалификация.

Смотрите видео выступления Дункана Лоуренса в 2017 году:

Сейчас представители Евровидения-2019 не комментируют громкий скандал, который взбудоражил сеть. Одновременно в СМИ подозревают, что резонанс может не иметь продолжения, ведь сначала ролик имел всего 500 просмотров, поэтому не повлияет на рейтинг Дункана Лоуренса на конкурсе.

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Смотрите официальный клип Дункана Лоуренса на песню "Arcade": видео