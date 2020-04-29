Громкий скандал в Голливуде: популярные кинотеатры США не будут транслировать фильмы Universal

Во время пандемии коронавируса, когда Голливуд поставил на паузу все проекты, назрел громкий скандал. Крупнейшая сеть кинотеатров США AMC Theatres отказалась в дальнейшем транслировать киноленты от студии Universal.

С чего начался скандал

Издание The Hollywood Reporter сообщает, что на днях глава NBC Universal Джефф Шелл дал большое интервью. В общении с журналистами Wall Street Journal он подчеркнул: мультфильм "Тролли: Мировой тур" на цифровых платформах превысил все ожидания компании. За прокат этой новинки они получили 100 миллионов долларов.

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Компания Universal решила в дальнейшем внести изменения относительно сотрудничества с известными кинотеатрами. В частности, Джефф Шелл заявил: "Как только кинотеатры снова откроются, мы будем выпускать фильмы в обоих форматах". По его словам, некоторые киноленты будут транслироваться в кинотеатрах, другие – только на стриминговых платформах.

Ответ представителей AMC Theatres

Но не успело заявление облететь весь мир, как представители крупнейшей сети кинотеатров США AMC Theatres отреагировали на него. Такое решение они восприняли как неуважение к многолетнему сотрудничеству, поэтому глава правления Адам Арон объявил, что в их заведениях больше не будут транслировать киноленты Universal. И речь идет не только о кинотеатрах в США, но и в Европе и на Ближнем Востоке.

Это разочаровывает нас, но комментарии Джеффа относительно односторонних действий и намерений Universal не оставили нам выбора. Итак, AMC больше не будет транслировать фильмы Universal в любом из наших кинотеатров в США, Европе или на Ближнем Востоке,

– заявил Адам Арон.

По данным журналистов, компанию Universal ждут миллиардные потери из-за одного заявления. Сеть кинотеатров, как заявил Адам Арон, с 29 апреля не будет показывать новинки киностудии.

"Эта политика касается всех без исключения фильмов Universal и, по сути, вступает в силу сегодня и по мере открытия наших театров. Это заявление не является какой-то пустой или необдуманной угрозой. Также наша политика не нацелена исключительно на Universal и не является карательной, она распространяется на любого производителя кино, который в одностороннем порядке отказывается от текущих оконных практик при отсутствии переговоров между нами", – добавил Адам Арон.