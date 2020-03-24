Громкое высказывание репера Cardi B о коронавирусе стало настоящим хитом: курьезное видео

Эпатажная репер Cardi B опубликовала в своем инстаграме видео на котором эмоционально высказалась о коронавирусе. Известный диджей iMarkkeyz положил музыку на ее слова и создал настоящий хит, который уже захватил сеть.

Как и многие другие знаменитости, Cardi B достаточно напугана новым вирусом, который захватил весь мир. В сети она поделилась со своими подписчиками собственными переживаниями.

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Американская исполнительница настолько эмоционально выкрикивала в конце видео: "Коронавайрас, коронавайрас", что запустила настоящий коронавирус-челлендж.

"Я напугана, я запасаюсь продуктами. Я понятия не имею, что такое коронавирус, и как оно появилось в Ухане, а теперь отправилось еще и в тур по миру. Многие из вас думают, что это шутка. А если вы думаете, почему ваш парик, или любое другое отправление от Fashion Nova не прибыло, то знаете что? Коронавирус! Коронавирус! Я говорю, с этим все серьезно", – эмоционально высказалась певица.

Видеоролик собрал сразу миллионы просмотров, поэтому DJ iMarkkeyz, который известен тем, что создает танцевальные треки из интернет-мемов, наложил на ее слова хип-хоп биты и запустил в сети вирусную песню о коронавирусе.

Теперь видеоролик репера превратился в настоящий хит и платформу для музыкального сопровождения многих блогеров.

Замиксованый видеоролик диджея iMarkkeyz и Cardi B: смотрите видео