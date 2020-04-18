Грозит физическим уничтожением: Ulia Lord шокировала признанием о смертельных угрозах отчима

Украинская исполнительница Ulia Lord (настоящее имя – Юлия Гордзей) шокировала личной драмой. Артистка призналась, что вместе с матерью страдают от издевательств бывшего отчима, который угрожает им физическим уничтожением.

Ulia Lord в отчаянии. Для телеграм-канала Соломии Витвицкой "Особливе с Соломией" она записала видеообращение, где призывала о помощи. По словам Юлии, бывший муж ее мамы выдвигает смертельные угрозы, а правоохранительные органы не реагируют должным образом.

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Юлия говорит, что на карантине ей приходится бороться за собственную жизнь и жизнь ее мамы. Ей больше ничего не осталось, как просить о помощи.

Много лет назад мы попали в руки маниакального садиста, который систематически издевался над нами морально и физически. Бил, атаковал оскорблениями, убивая достоинство и оправдывал свою животную жестокость желанием сделать из меня лучшего человека. Сам – моральный образец, имеет две судимости, одну за групповое изнасилование, другую – за подделку документов,

– ошеломила артистка в видеообращении.

Как говорит певица, отчим не живет с ее мамой уже 11 лет. Но это не помешало ему 15 апреля собрать группу людей, вместе с которыми ворвался в квартиру мамы Юлии, сменить замки и не пускать женщину в собственный дом.

Пользуясь пропиской, он, сломав замок, установил свой и не дает возможности маме ни войти, ни забрать документы или вещи. Я вынуждена была приехать и что же увидела – следственно-оперативная группа вела переговоры с рейдерами, чтобы они не натыкались на неприятные последствия, а добровольно пустили нас в квартиру. Работники полиции с бывшего отчима взяли обязательство не препятствовать в пользовании квартирой моей маме, они взяли аналогичное обязательство с моей мамы также,

– рассказала исполнительница.

После этого случая отчим начал угрожать им физическим уничтожением, а правоохранители не выполняют своих служебных обязанностей.

Видеообращение Ulia Lord: смотрите видео онлайн

Что известно о певице Ulia Lord?Ulia Lord – украинская певица, автор песен. В 1999 году получила звание заслуженной артистки Украины. Сотрудничала с группой "Скрябин" и в 1999 году вышла замуж за одного из его музыкантов Ростислава Домішевського. За время своей карьеры успела выпустить три альбома, семь синглов и одиннадцать видеоклипов.

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