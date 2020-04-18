Грозит физическим уничтожением: Ulia Lord шокировала признанием о смертельных угрозах отчима
Украинская исполнительница Ulia Lord (настоящее имя – Юлия Гордзей) шокировала личной драмой. Артистка призналась, что вместе с матерью страдают от издевательств бывшего отчима, который угрожает им физическим уничтожением.
Ulia Lord в отчаянии. Для телеграм-канала Соломии Витвицкой "Особливе с Соломией" она записала видеообращение, где призывала о помощи. По словам Юлии, бывший муж ее мамы выдвигает смертельные угрозы, а правоохранительные органы не реагируют должным образом.
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Юлия говорит, что на карантине ей приходится бороться за собственную жизнь и жизнь ее мамы. Ей больше ничего не осталось, как просить о помощи.
Много лет назад мы попали в руки маниакального садиста, который систематически издевался над нами морально и физически. Бил, атаковал оскорблениями, убивая достоинство и оправдывал свою животную жестокость желанием сделать из меня лучшего человека. Сам – моральный образец, имеет две судимости, одну за групповое изнасилование, другую – за подделку документов,
– ошеломила артистка в видеообращении.
Как говорит певица, отчим не живет с ее мамой уже 11 лет. Но это не помешало ему 15 апреля собрать группу людей, вместе с которыми ворвался в квартиру мамы Юлии, сменить замки и не пускать женщину в собственный дом.
Пользуясь пропиской, он, сломав замок, установил свой и не дает возможности маме ни войти, ни забрать документы или вещи. Я вынуждена была приехать и что же увидела – следственно-оперативная группа вела переговоры с рейдерами, чтобы они не натыкались на неприятные последствия, а добровольно пустили нас в квартиру. Работники полиции с бывшего отчима взяли обязательство не препятствовать в пользовании квартирой моей маме, они взяли аналогичное обязательство с моей мамы также,
– рассказала исполнительница.
После этого случая отчим начал угрожать им физическим уничтожением, а правоохранители не выполняют своих служебных обязанностей.
Видеообращение Ulia Lord: смотрите видео онлайн
Что известно о певице Ulia Lord?Ulia Lord – украинская певица, автор песен. В 1999 году получила звание заслуженной артистки Украины. Сотрудничала с группой "Скрябин" и в 1999 году вышла замуж за одного из его музыкантов Ростислава Домішевського. За время своей карьеры успела выпустить три альбома, семь синглов и одиннадцать видеоклипов.
Ulia Lord – "Вільні": смотрите видео онлайн
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