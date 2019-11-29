Грозятся разводом: Оля Полякова рассказала об отношениях с мужем

Королева украинской сцены призналась, что в их семье бушуют настоящие страсти. В их семье тоже есть конфликты, сопровождающиеся криками, скандалами и даже эмоциональными заявлениями о разводе. Однако дальше разговоров дело еще ни разу не дошло.

Певица довольно редко говорит о семье публично. Ее муж, с которым она состоит в браке в течение 15 лет, постоянно остается в тени, хотя и всегда поддерживает певицу. Об их отношениях Оля часто шутит. Однако в интервью для журнала "Караван" исполнительница откровенно призналась, что их брак нельзя назвать идеальным. Они также часто ссорятся и даже угрожают друг другу расстаться.

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Часто мы воспринимаем развод или расставание как нечто ужасное. У меня с мужем, конечно, тоже бывают разногласия. Мы можем кричать друг на друга, заявляя, что расстанемся,

– рассказала звезда.

Относительно раздела имущества ответ мужчины однозначен – оставит все жене и уйдет.

Ну как можно расстаться с таким идеальным мужчиной? Как говорят в известном мультфильме: "Такая корова нужна самому",

– отшучивается Оля Полякова.

Кроме того, исполнительница даже общалась на тему разводов со своей старшей дочерью Машей. Девочка с пониманием относится к возможности такого решения родителей. Она понимает, что взрослые в любом случае должны быть счастливыми.

Но я думаю, что вы с папой несчастливы,

– добавила девочка.

Мой опыт жизни с мужем свидетельствует о том, что люди должны приносить друг другу счастье! И только в этом случае они могут жить вместе. Если этого не происходит, нужно или работать над отношениями, или менять партнера. И ничего страшного в этом нет,

– уверяет знаменитость.

Что известно об отношениях Оли и Вадима Поляковых?

Будущие супруги познакомились в начале 2000-х годов. Тогда певицу пригласили выступить на корпоративе приуроченном ко дню рождения Вадима. Как выяснилось, певицу, которая только пробивала себе путь к первому эшелону украинского шоу-бизнеса, не предупредили, что она будет выступать перед бизнес-элитой. Это должно было быть благотворительное выступление для больных детей. Но когда ситуация выяснилась, именинник пообещал отблагодарить гонораром. Это была закрытая вечеринка и знакомство, которое перевернуло жизнь исполнительницы с ног на голову.

Супругами пара стала в 2004 году, а уже в следующем году у них родилась дочь Маша. Впервые своего мужа Полякова показала после 11 лет супружеской жизни.