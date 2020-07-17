Украинская группа "Антитела" во время карантина начала работу над новым альбомом, для которого уже написано 6 новых песен. Одну из них под названием "Кино" они представили слушателям и даже выпустили к ней клип, съемки которого проходили на Херсонщине в Олешковских песках.

Для съемок новой видеоработы группы "Антитела" было задействовано немало людей, декораций и костюмов, сообщает "Караван". Клип получил формат настоящего мини-фильма, а для большей зрелищности пригласили настоящих иллюзионистов и известных блогеров Украины Magic Five (М5). Главным персонажем клипа стал лидер группы Тарас Тополя, который предстал перед камерой в образе фокусника, которому пришлось несколько месяцев вживаться в героя и учиться жонглировать.

К слову С черным каре и красной помадой: беременная Alyosha в дерзком образе представила новую песню

Смотрите фото со съемок клипа "Кино" группы "Антитела" / Пресс-служба группы

Кроме невероятных костюмов, над которыми работали полтора месяца, и грима, посреди пустыни, то есть Олешковских песков, установили многотонную цирковую декорацию, а сами съемки проходили там 5 дней в сорокаградусную жару. Для съемок также были задействованы настоящие украинские стимпанкеры, которые приехали на съемочную площадку со всей Украины. Режиссером видеоклипа "Кино" стал Сергей Усик.

Смотрите фото со съемок клипа "Кино" группы "Антитела" / Пресс-служба группы

Антитела сняли КИНО! О людях. О жизни. О любви. В основе видео – метафорическая история человечества в стиле Steampunk! Сюжет, который повторяется из поколения в поколение, тысячелетиями. Милосердие и ненависть, предательство и самопожертвование, добро и зло, восторг и презрение – в этом видео есть все. Главное – настроить фокус своего объектива,

– прокомментировали выход нового клипа представители группы "Антитела".

Антитела – Кино: смотреть видео онлайн