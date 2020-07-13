Легендарная американская рок-группа Bon Jovi посвятила свою новую песню American Reckoning афроамериканцу Джорджу Флойду. Он умер 25 мая от рук полицейского.

После убийства Джорджа Флойда в США начались массовые протесты, которые впоследствии продолжались и в других странах. На улицы вышли десятки тысяч людей, среди которых и мировые знаменитости. Они требовали прекратить произвол правоохранительных органов в отношении афроамериканцев. Группа Bon Jovi также почтила Джорджа Флойда и посвятила песню. Об этом сообщает издание Rolling Stone.

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Лидер группы Джон Бон Джови заявил, что считает величайшим даром художника использовать свой голос для того, чтобы говорить о проблемах, которые волнуют общество.

Группа представила лирическое видео к композиции, которая наполнена печалью, а в тексте описаны трагические события того дня, когда неправомерные действия полицейского стали причиной смерти Джорджа Флойда.

Bon Jovi – American Reckoning: смотрите видео онлайн

Что известно про убийство Джорджа Флойда?

25 мая полицейский задержали Джорджа Флойда в одном из американских магазинов за то, что он якобы пытался расплатиться фальшивым чеком на 20 долларов. Во время задержания один из правоохранителей стал коленом на шею Джорджу. Этот удушающий прием не запрещено использовать в Миннесоте, однако не было никаких оснований для того, чтобы держать мужчину в таком положении более 5 минут. Флойд умолял о помощи, но коп его не слышал. После того, как он затих, полицейские вызвали медиков, но было слишком поздно и в больнице он умер.