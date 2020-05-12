Группа Go_A перепела хит Верки Сердючки Dancing Lasha Tumbai: видео

Победители Национального отбора на Евровидение-2020 готовятся к домашнему онлайн-концерту Eurovision Home Concert. Группа Go_A записала кавер на хит Верки Сердючки Dancing Lasha Tumbai, с которым она представляла Украину на международном конкурсе 2007 года и завоевала второе место.

Организаторы Евровидения, несмотря на отмену конкурса, решили объединить меломанов со всего мира, подготовив серию онлайн-концертов Eurovision Home Concert от участников предыдущих лет и представителей, избранных в этом году. Так, уже 15 мая группа Go_A присоединится к инициативе и представит кавер на песню Dancing Lasha Tumbai. Об этом артисты объявили в инстаграм-профиле.

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На днях музыканты сняли видео на крыше киевского телецентра "Карандаш". Они показали несколько кадров, на которых появились на фоне столицы с инструментами и в эпатажных образах.

Предварительно на официальной инстаграм-странице Евровидение состоялось голосование среди фанатов, в котором поклонники выбирали песню, которую бы хотели услышать в исполнении Go_A. Больше всего голосов получил зажигательный хит Верки Сердючки Dancing Lasha Tumbai. Его музыканты переделали на свой манер и показали фрагмент записи.

Следует отметить, что Eurovision Home Concert с участием группы Go_A можно будет увидеть уже 15 мая на официальном ютуб-канале конкурса.