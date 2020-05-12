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Группа Go_A перепела хит Верки Сердючки Dancing Lasha Tumbai: видео

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Группа Go_A перепела хит Верки Сердючки Dancing Lasha Tumbai
Группа Go_A перепела хит Верки Сердючки Dancing Lasha Tumbai / Instagram / @go_a_band

Победители Национального отбора на Евровидение-2020 готовятся к домашнему онлайн-концерту Eurovision Home Concert. Группа Go_A записала кавер на хит Верки Сердючки Dancing Lasha Tumbai, с которым она представляла Украину на международном конкурсе 2007 года и завоевала второе место.

Организаторы Евровидения, несмотря на отмену конкурса, решили объединить меломанов со всего мира, подготовив серию онлайн-концертов Eurovision Home Concert от участников предыдущих лет и представителей, избранных в этом году. Так, уже 15 мая группа Go_A присоединится к инициативе и представит кавер на песню Dancing Lasha Tumbai. Об этом артисты объявили в инстаграм-профиле.

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На днях музыканты сняли видео на крыше киевского телецентра "Карандаш". Они показали несколько кадров, на которых появились на фоне столицы с инструментами и в эпатажных образах.

Предварительно на официальной инстаграм-странице Евровидение состоялось голосование среди фанатов, в котором поклонники выбирали песню, которую бы хотели услышать в исполнении Go_A. Больше всего голосов получил зажигательный хит Верки Сердючки Dancing Lasha Tumbai. Его музыканты переделали на свой манер и показали фрагмент записи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UA: Вчора знімали відео для домашнього концерту Євробачення «Eurovision Home Concert», який 15.05 транслюватимуть на офіційному YouTube-каналі конкурсу. ⠀ Шляхом онлайн-голосуванням серед фанів на сторінці @eurovision виграла пісня “Dancing Lasha Tumbai” Вєрки Сердючки. І саме на неї уже цієї п’ятниці ми представимо кавер. А поки - трошки бекстейджу зі зйомок ⠀ ENG: Yesterday we shot a video for the Eurovision Home Concert, which will be broadcast on contest's official YouTube channel on May 15. ⠀ Verka Serdyuchka's song “Dancing Lasha Tumbai” won by online voting on the @eurovision page. And we will present a cover song for it this Friday. In the meantime, a little backstage from the filming @suspilne.eurovision

Публикация от Go_A (@go_a_band)

Следует отметить, что Eurovision Home Concert с участием группы Go_A можно будет увидеть уже 15 мая на официальном ютуб-канале конкурса.

Автор: Марина Джура
Теги: Евровидение 2020 Go_A LifeStyle Музыка
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