Один из самых популярных украинских поп-групп "Время и Стекло" в конце марта объявил о завершении своей карьеры. Надя Дорофеева и Позитив готовятся к прощальному туру, который должен начаться 2 сентября. Сегодня, 10 июля, музыканты презентовать клип на последнюю совместную песню.

Дуэт решил порадовать поклонников зажигательным танцевальным треком Last Dance и выпустил к нему яркий клип. Исполнители предстали перед камерами в оригинальных образах: Позитив был ковбоем, а Дорофеева позировала топлесс. Видео презентовали на официальном ютуб-канале группы.

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Образ Нади Дорофеевой

В видеоработе певица предстает в необычном образе. Она прибегла к эксперименту и в клипе у нее каштановые короткие волосы и челка. В одном из моментов ролика поклонники могли увидеть свою любимицу топлес. Однако она прикрылась магнитофоном и бобиной.

Образ Позитива

Коллега Нади по дуэту в клипе примерил образ ковбоя. Он прекрасно перевоплотился и безупречно сыграл свою роль. Артист не боится экспериментировать с внешностью и каждый раз удивляет фанатов оригинальными аутфитами.

"Время и Стекло" в очередной раз зажгли музыкальные платформы и показали замечательный результат своей работы. Last Dance станет хитом, который еще долго будет звучать в разных уголках страны.

Просто карантин диктует свои правила и меняет планы – из-за пандемии мы были вынуждены перенести даты выступлений, однако обязательно приедем во все запланированные концертные залы,

– отметили исполнители.

"Время и Стекло" – Last Dance: смотрите видео онлайн