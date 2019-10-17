Группа Антитела показала архивные видео Тараса Тополи в новом клипе "Буде син"

Украинская группа Антитела презентовала новый клип на песню "Буде син", который состоит из эксклюзивных архивных видео семьи Тараса и Елены Тополи.

Антитела сняли клип на самую романтичную песню "Буде син", которая является пятой композицией из альбома Hello. Поклонники группы называют ее "главным саундтреком первого танца молодоженов 2019".

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В основе видеоклипа "Буде син" рассказаны две истории семей Тополя и Шнейдерисов. Отмечается, что семья Шнейдерисов предоставила свое семейное винодельческое хозяйство и виноградники в Николаевской области для съемок работы.

Антитела – Буде син: смотрите видеоклип

Также Тарас Тополя снял в клипе свою жену Alyosha и двух сыновей – Романа и Марка. Вместе с основным сюжетом в работе представлены документальные кадры семьи певца, которые ранее не демонстрировались: рождение первенца, свадьба солиста Антител, хроника, как росли двое сыновей. Режиссерами выступили участники группы Сергей Усик и Тарас Тополя.

Видео получилось таким, каким мы его запланировали, ну и конечно же, не обошлось без настоящих видеокадров из нашего семейного архива, которых также очень много в этом видеоклипе. Решили снять своих детей и поделиться семейным видео, ведь повторюсь, песня в большой степени автобиографична. С сыновьями работалось легко. Они вели себя хорошо, поддерживали нас и почти не капризничали,

– признался Тарас Тополя.

Смотрите кадры из видеоклипа группы Антитела на песню " Буде син":