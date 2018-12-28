Группа Bahroma раскрыла свой козырь на Нацотборе к Евровидению-2019: неожиданное признание

25 Читати новину українською
Нацотбор к Евровидению-2019: группа Bahroma
Нацотбор к Евровидению-2019: группа Bahroma / Instagram / @bahroma

До старта первого полуфинала Нацотбора на Евровидение-2019 остался всего день, поэтому все участники шоу усиленно готовятся к выступлению. Исключением не стали и участники украинской группы Bahroma, которые претендуют на победу в конкурсе.

В прямом эфире Люкс ФМ солист коллектива Роман Бахарев решил откровенно рассказать о причинах подачи заявки на Нацотбор. В частности, артист признался, что его коллектив уже имеет опыт в борьбе за победу в шоу, поскольку в 2011 году Bahroma вышли в финал Нацотбора. Тогда коллектив не был готов к конкурсу и уступил Мике Ньютон.

Читайте также: Группа KAZKA откровенно рассказала, почему хочет попасть на Евровидение-2019

Впервые мы пробовали попасть на Евровидение в 2011 году. Дошли до финала, но у нас не было опыта в этом. Мы просто пошли принять участие, взглянуть, что это такое. Теперь мы уже сознательно подошли к этому вопросу,
– рассказал Роман Бахарев.

Не обошел певец и вопрос о причине участия в Нацотборе на Евровидение-2019. По словам солиста группы Bahroma, песня "Назавжди-Навсегда" настолько особенная, что Роман Бахарев решил показать ее европейцам.

"Вряд ли мы принимали бы участие в шоу, если бы не появилась эта песня. Я думаю, что в принципе все начинается с песни, любой артист начинается с песни. Эта композиция о жизни без границ. Это моя личная история: о моих близких, родных, любимых людях, которых жизнь разбросала по всей Земле. Нас разделяют тысячи километров, часовые пояса, границы, но, несмотря на все это, мы остаемся вместе", – отметил Роман Бахарев.

Артист добавил, что не планирует создавать англоязычную версию композиции, так как убежден, что "музыка – язык, который не требует перевода".

Слушайте песню группы Bahroma "Назавжди-Навсегда": аудио

 

Певец Роман Бахарев признался, что сейчас вместе с постановщиком готовят конкурсное шоу, которое представят уже в субботу, 9 февраля. По его словам, главным козырем его группы является искренность.

Мы готовы, репетируем каждый день. В любой ситуации мы будем оставаться собой – это главный наш козырь, не будем меняться под какой-то формат,
– заявил Роман Бахарев.

Кроме этого, артист убежден, что сам конкурс Евровидение кардинально изменился за последние несколько лет, поэтому их песня может одержать там победу.

"Я убежден, что "Евровидение" меняет свой формат с немного клоунского, блестящего на более музыкальный конкурс. С каждым годом этот конкурс становится все более наполненным смыслом, по-настоящему обдуманным. Мы хотим помочь им менять прошлые форматы", – добавил Роман Бахарев.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений BAHROMA (@bahroma)

 

blog_ava
Смерть Эмилиано Сала: все новости трагедии
сегодня
8619
Теги: LifeStyle Евровидение 2019 Музыка Новости Украины
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Группа Bahroma раскрыла свой козырь на Нацотборе к Евровидению-2019: неожиданное признание
сегодня 16:40 Группа Bahroma раскрыла свой козырь на Нацотборе к Евровидению-2019: неожиданное признание
25
Такое душистое какао: полезные свойства ароматного напитка
сегодня 14:30 Такое душистое какао: полезные свойства ароматного напитка
Юлія Девда 591
Киевский торт – рецепт и советы по приготовлению
сегодня 13:15 Киевский торт – рецепт и советы по приготовлению
Богданна Рибак 117
Самые стильные черные платья: топ-5 выходов на красной дорожке кинофестиваля Берлинале-2019
7 февраля 20:51 Самые стильные черные платья: топ-5 выходов на красной дорожке кинофестиваля Берлинале-2019
255
Танцы на рояле и медитация в толпе: фоторепортаж с дебютного концерта Тома Оделла во Львове
7 февраля 11:00 Танцы на рояле и медитация в толпе: фоторепортаж с дебютного концерта Тома Оделла во Львове
Наталя Сколоздра 96
Интересные факты о Дане Балане, которые вы могли не знать
6 февраля 15:06 Интересные факты о Дане Балане, которые вы могли не знать
749
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук