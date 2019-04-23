Группа BAHROMA сыграет сольный концерт в Киеве: подробности

Украинская группа BAHROMA, которая стала полуфиналистом Национального отбора на Евровидение-2019, сыграет большой сольный концерт в рамках всеукраинского тура "Полный Тур Дом". Мероприятие пройдет 24 апреля в столичном клубе Atlas.

В прошлом году группа презентовала альбом "ДОМ", который стал четвертым лонгплейем коллектива, с которым BAHROMA объехали пять крупных городов Украины. Фронтмен Рома Бахараев сообщил, что группа отправляется во всеукраинский тур весной.

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Безусловно, для меня каждый концерт особенный. Это всегда непредсказуемо, не знаешь, как концерт начнется, и как закончится. Но так или иначе – это самый большой кайф для меня. В этот раз мы хотим расширить свою географию и побывать с сольными выступлениями там, где еще не были,

– отметил фронтмен группы.



BAHROMA / Пресс-служба

Что известно про группу BAHROMA?Группа появилась в 2009 году. Их дебютный сингл "Надолго" продюсировал клавишник культовой украинской группы "Океан Эльзы" Милош Елич. В 2011 году Bahroma стали финалистами украинского отборочного тура "Евровидения".



Первый альбом группы вышел в 2014 году. За 10 лет творчества BAHROMA успели выступить на всех главных фестивалях Украины, играли на одной сцене с группами Good Charlotte, Hurts, BrainStorm, Океан Эльзы, Ляпис Трубецкой. Их сингл "На глубине" стал саундтреком к сериалити "Киев днем и ночью". В 2019 году BAHROMA стали полуфиналистами Национального отбора на Евровидение-2019.