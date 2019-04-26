Группа BAHROMA сыграла сольный концерт в Киеве: яркие фото

В среду, 24 апреля, в киевском клубе Atlas состоялся сольный концерт группы BAHROMA, которая стала полуфиналистом Национального отбора на Евровидение-2019. Выступление стало финальным в рамках первой части всеукраинского тура "Полный Тур Дом".

BAHROMA сыграли свой последний альбом "ДОМ", а также популярные композиции "Тихо", "Пока-Пора", "Не дави", "Магнит" и другие.

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Кроме того, на концерте в Киеве музыканты впервые исполнили свои новые песни "Назавжди – навсегда", с которой они участвовали в Национальном отборе Евровидения, и "Пять минут", которая не издана ни на одном из альбомов коллектива.



BAHROMA / Юрий Стефаняк

Между нами случилась любовь. Я бы так назвал то, что произошло с нами в клубе Atlas. Это был знаменательный концерт, во всех смыслах этого слова, от первой до последней ноты. Заключительное шоу первой половины нашего тура, который продолжится в конце весны на западе Украины, прошло "на ура". Я растворялся в нотах, людях, голосах. Все, что мне хочется, это повторять такие концерты снова и снова, еще и еще,

– заявил фронтмен группы Роман Бахарев.



BAHROMA / Юрий Стефаняк

Что известно о группе BAHROMA?Группа появилась в 2009 году. Их дебютный сингл "Надолго" продюсировал клавишник культовой украинской группы "Океан Эльзы" Милош Елич. В 2011 году Bahroma стали финалистами украинского отборочного тура "Евровидения".



Первый альбом группы вышел в 2014 году. За 10 лет творчества BAHROMA успели выступить на всех главных фестивалях Украины, играли на одной сцене с группами Good Charlotte, Hurts, BrainStorm, Океан Эльзы, Ляпис Трубецкой. Их сингл "На глубине" стал саундтреком к сериалу "Киев днем и ночью". В 2019 году BAHROMA стали полуфиналистами Национального отбора на Евровидение-2019.