Группа BRUTTO представила клип на новую проникновенную песню: видео

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Группа BRUTTO представила клип на песню "Мельхиор и Каспар"
Группа BRUTTO представила клип на песню "Мельхиор и Каспар" / Пресс-служба

Популярная группа BRUTTO к своему пятилетию представила видеоклип на песню "Мельхиор и Каспар" и анонсировала выход документального фильма.

Съемки клипа проходили на третьем съезде #bruttofamily, а режиссером клипа стал Дмитрий Авдеев. "BRUTTO FAMILY – это большая и дружная семья, состоящая не только из участников группы, но и из множества поклонников во всем мире", – объясняют представители группы.

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По словам Авдеева, участники группы собрались с семьями и друзьями и даже не замечали, что снимали видеоролик.

"У нас не было репетиций и дублей, и время пролетело очень быстро. В общем, клип отлично передает всю атмосферу нашей встречи", – добавил режиссер.

Мы все росли на песнях группы "Ляпис Трубецкой", давно дружим и последний тур "Ляписа" также вместе откатали. Поэтому всегда с радостью присоединяемся к концертам "Ляпис-98" и чувствуем себя очень гармонично на этих концертах. Но, не переживайте – BRUTTO еще выступит с полноценными концертами во всеоружии,
– заявил солист группы BRUTTO Виталий Гурков.

Кроме того, представители группы анонсировали выход документального фильма "BRUTTO NOSTRA", премьера которого состоится 8 октября на всех цифровых площадках BRUTTO.

BRUTTO NOSTRA – Мельхиор и Каспар: смотрите видеоклип

 

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Теги: Музыка Новости LifeStyle LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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