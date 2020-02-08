Группа CLOUDLESS покорила жизнеутверждающей песней на сцене Нацотбора Евровидения: видео

Поп-рок-электронное трио, которое украинские еврофаны называют фаворитами первого полуфинала Нацотбора на Евровидение-2020, вышли на сцену под номером 6. Долгожданное выступление с песней-призывом Drown Me Down эмоционального CLOUDLESS не оставило равнодушными зрителей.

Коллектив CLOUDLESS, известный своим саундтреком "Между мирами" к украинскому сериалу "Школа", впервые принял участие в Нацотборе на Евровидение 2020. Группа сразу видела себя на большой сцене, поэтому уже успела поразить киевскую публику живыми выступлениями. Накануне конкурса группа обновила свой состав, усилившись гитаристом Михаилом Шатохиным и также участником 10 сезона проекта "Х-фактора" Юрием Каналошем. Отметим, что бойзбенду удалось попасть на конкурс только с третьей попытки.

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Наиболее форматный трек Drown Me Down для песенного конкурса соединил в себе рок-н-ролльные и одновременно мотивы в стиле инди. На сцене группа CLOUDLESS появилась в брутальных образах total black.

Зажигательная песня сопровождалась провокационным черно-белым видеорядом и впечатляющими световыми эффектами. Музыканты решили не прибегать к феерической постановке, позволив зрителям в полной мере насладиться живым исполнением. Публика приветствовала выступление CLOUDLESS громкими аплодисментами.

Эмоциональная песня Drown Me Down о внутренних демонах и жизненных противоречиях, которые необходимо преодолевать не покладая сил. По словам Виталия Дроздова, сингл прекрасно подходит для украинских радиостанций благодаря узнаваемым мотивам. Тина Кароль призналась, что выступление было очень динамичным и драйвовым, однако ребятам еще стоит поработать над вокалом и интонацией. Андрей Данилко отметил, что припев песни очень хитовый, но сам номер не впечатлил судью.

CLOUDLESS – Drown Me Down на Нацотборе Евровидения 2020: смотрите видео онлайн

Что известно о группе CLOUDLESS?Коллектив (Антон Панфилов – бас-гитара, клавиши, Евгений Тютюнник – вокал, клавиши, Юрий Восканян – гитара) начал свою деятельность в 2017 году и сразу начал выступать на живой сцене, общаться с поклонниками и активно развиваться. Это бойзбенд, получивший широкую известность в 2017 году благодаря хиту "Между мирами", ставшим саундтреком к сериалу "Школа". Треки группы часто звучат в украинских сериалах и развлекательных шоу. Интересно, что в их альбоме "Маяк" есть песня "Мы одно", которую музыканты записали вместе с Jerry Heil, которая также в этом году участвует в Нацотборе на Евровидение-2020.